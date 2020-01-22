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Президент Парагвая заразился лихорадкой денге

Лихорадку денге нашли у президента Парагвая Марио Абдо Бенитеса

Об этом сообщил в эфире телеканала ABC министр здравоохранения страны Хулио Массолени.

Известно, что ранее у главы государства ухудшилось самочувствие: у него поднялась температура, а также проявились другие симптомы, позволившие медикам поставить диагноз.

"Президент находится в целом в хорошем состоянии, мы располагаем результатами анализов: они подтверждают, что он болен денге", – заявил Массолени.

Министр также добавил, что Бенитес продолжит работу, но с некоторыми ограничениями.

В текущем году в Парагвае уже зарегистрировано более 90 случаев заражения лихорадкой денге, два из них завершились смертями.

Лихорадка денге – вирусное заболевание, которое распространено в регионах с тропическим и субтропическим климатом. Ее переносчиками являются комары Aedes aegypti. 

Симптомы заболевания – высокая температура, сыпь, тошнота, поясничные и головные боли. При тяжелой форме течения болезни показатель летальности может достигать 20%.
Источник: sputnik.by
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