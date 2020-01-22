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Путин пригласил Лукашенко отдохнуть в Сочи. Поедет?

А заодно и поговорить об углубленной интеграции


Планируется обсудить "текущие вопросы углубленной интеграции и внешнеполитическую повестку".

Однако в этом приглашении интересно другое. По информации телеграм-канала Незыгарь, короткий отпуск в России Лукашенко проведет с 31 января по 5 февраля.

В рамках визита, который должен был состояться 4 января, но переносился в связи с нападением на посольство США в Ираке, была запланирована встреча Помпео с Лукашенко. Собственно для этого Помпео и едет в Беларусь, чтобы из первых уст узнать о ситуации с российской "интеграцией".
"Белорусский пратизан"
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