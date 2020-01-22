Президентом Греции впервые стала женщина













Таким образом, греческое государство впервые возглавила женщина.





Голосование проходит в парламенте в среду утром.





За Сакелларопулу проголосовали на данный момент более 200 депутатов из 300, этого количества голосов достаточно для избрания. Голосование продолжается.





По конституции, президента Греции выбирает сроком на пять лет парламент по представлению премьер-министра. Своего кандидата могут предложить и фракции.





Регламент не предусматривает обсуждения кандидата в президенты. Срок полномочий действующего президента Прокописа Павлопулоса истекает 13 марта. Полномочия президента Греции ограничены в основном представительскими функциями. Основная власть принадлежит премьер-министру.





После голосования премьер-министр Кириакос Мицотакис отправится к президенту Греции Прокопису Павлопулосу и доложит ему результаты выборов.