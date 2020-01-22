Не очень хорошие новости: кто ушел





В конце прошлого года Александр Лукашенко заявил, что на Владимира Путина давит «антибелорусское окружение». Так и неясным осталось, кого он имел в виду. Но в контексте переговоров по дорожным картам по углублению интеграции можно предположить, что глава Беларуси подразумевал руководителей российского правительства.





Возможно, в Минске действительно порадуются отставкам чиновников, которые жестко вели с ним переговоры.





Само собой это касается бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева, который более года назад озвучил так называемый ультиматум: продолжение субсидий возможно только при углублении интеграции.





Кроме того, считалось, что у Медведева и Лукашенко плохие личные отношения.





Ушел в отставку с поста министра экономического развития РФ и Дмитрий Орешкин. Вероятно, это также позитивная новость для Минска. Под его руководством росийская рабочая группа по разработке дорожных карт не пошла на компромиссы с белорусской стороной.





Переговоры, которые длились целый год, так ничем и не завершились.





Орешкин не раз критично высказывался о позиции Минска. Например, заявлял, что «одна страна» тормозит многие переговоры в ЕАЭС.





Орешкин и Бабич





Вне игры, видимо, остался один из многочисленных замов Орешкина Михаил Бабич, которого в белорусской столице за жесткую прагматичную позицию презрительно назвали «счетоводом» и «подающим надежды бухгалтером».





Источники «Известий» считают, что Бабич, скорее всего, возглавит Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству («Россотрудничество»).









Если это действительно так, то нашим "переговорщикам" не позавидуешь.







Плохие новости: кто остался

Потерял пост первого вице-премьера, но сохранил должность министра финансов Антон Силуанов. Будучи вторым человеком в российском правительстве он проводил жесткую линию по отношению к официальному Минску.





Силуанов, вероятно, первым заявил, что пока не будет согласован весь пакет вопросов по интеграции, нет смысла выдергивать отдельные темы. Из-за этой позиции, например, Россия не согласовала очередной кредит для Беларуси, и Минску пришлось занимать деньги у Китая.





Поскольку Силуанов остался министром финансов, то, вероятно, попьет еще немало крови у белорусских властей.





Новак и Силуанов





Сохранил пост министра энергетики Александр Новак. У Лукашенко наверняка остался осадок от общения с ним. 31 декабря глава Беларуси опустился до уровня российского министра и лично позвонил Новаку, чтобы решить вопрос с поставками нефти. Но так ничего от него и не добился: с 1 января поставки прекратились.





Очень плохие новости: кто пришел в российское правительство

Переговоры между Беларусью и Россией по углублению интеграции, вопросам цены на газ и нефть теперь ждет перезагрузка. Какие новые люди со стороны Москвы будут общаться с чиновниками из Минска?





СМИ сообщают, что отец нового премьер-министра России Михаила Мишустина родился в Полоцке и был еврейского происхождения, но карьера его сына с Беларусью никак не была связана.









Михаил Мишустин считается эффективным менеджером и технократом, поэтому эксперты считают, что его отношение к переговорам с Минском будет более, чем прагматичным.





Кстати, Мишустин долгое время руководил Федеральной налоговой службой – а ведь белорусские власти заявляли, что собираются за два года унифицировать налоговый кодекс с российским. Обвести нового премьера вокруг пальца им точно не удастся.





Первым вице-премьером в новом российском правительстве вместо Андрея Силуанова стал Андрей Белоусов. Кажется, для Минска эта очень плохая новость.





Белоусов – крайний справа





Близкого соратника Путина российские СМИ называют жестким государственником, который верит в «кольцо врагов» вокруг России. По некоторой информации в 2014 году из экономического блока только Андрей Белоусов поддержал присоединение Крыма.





Министром экономического развития вместо Максима Орешкина стал Максим Решетников. Почти вся его карьера прошла в регионах, поэтому дать определенную характеристику новому министру, который будет курировать среди прочего и переговоры с Беларусью, достаточно трудно.





Добавим, что и без прихода новых лиц в российское правительство переговоры между Минском и Москвой проходили бы непросто. Большинство вопросов наверняка продолжат решаться на уровне Лукашенко и Путина, а прошлый год показал, что частота и близость их общения никак не влияет на новую жесткую позицию России.









Поэтому наверняка еще не раз придется услышать в разных вариантах фразу от главы Беларуси «Володя, не порти мне вечер».