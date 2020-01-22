







Как утверждает Незыгарь, накануне Путин обсуждал с ними белорусские дела, Украину, Абхазию, Молдову и ЕАЭС.





"Отсутствие обременений министерскими портфелями позволит сконцентрироваться на развязывании многочисленных узлов. Особенно тяжёлая ситуация в Беларуси. Задача - до конца февраля подписать 31 дорожную карту", - пишет телеграм-канал.





Как сообщалось ранее, до нового года РФ и Беларуси в рамказ "союзного государства" удалось согласовать 30 дорожных карт.





Однако, как утверждал Лукашенко, 31 дорожная карта, в которой речь идет о наднациональных органах, единой валюте и единых парламенте и президенте, была отложена на неопределенный срок.





Но, похоже, это было лишь желание Лукашенко, а в Кремле, видимо, передумали...



