Незыгарь: Бабич продолжит заниматься углубленной интеграцией. Задача - подписать 31 дорожную карту до весны
Экс-посол РФ в Беларуси Михаил Бабич и экс-министр экономики Максим Орешкин продолжат заниматься "углубленной интеграцией".
Об этом сообщает телеграм-канал Незыгарь.
Как утверждает Незыгарь, накануне Путин обсуждал с ними белорусские дела, Украину, Абхазию, Молдову и ЕАЭС.
"Отсутствие обременений министерскими портфелями позволит сконцентрироваться на развязывании многочисленных узлов. Особенно тяжёлая ситуация в Беларуси. Задача - до конца февраля подписать 31 дорожную карту", - пишет телеграм-канал.
Как сообщалось ранее, до нового года РФ и Беларуси в рамказ "союзного государства" удалось согласовать 30 дорожных карт.
Однако, как утверждал Лукашенко, 31 дорожная карта, в которой речь идет о наднациональных органах, единой валюте и единых парламенте и президенте, была отложена на неопределенный срок.
Но, похоже, это было лишь желание Лукашенко, а в Кремле, видимо, передумали...
"Белорусский партизан"
12:50 22/01/2020
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