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Экс-министр обороны: Кадровые перетасовки могут быть связаны с президентскими выборами

Бывший министр обороны Беларуси Павел Козловский прокомментировал для радио Рацыя последние кадровые перестановки в главном военном ведомстве страны.

Как известно, 20 января экс-министр обороны Андрей Равков возглавил Совет Безопасности, а главой Министерства обороны назначен Виктор Хренин, который ранее руководил войсками Западного оперативного командования. 

- Мы начинали строить белорусские вооруженные силы и хотелось бы, чтобы наши преемники продолжали дело в пользу суверенной страны. Чтобы белорусский армия была боеспособной, чтобы меньше было скандалов, связанных со службой. Все это и нужно будет решать новому министру обороны, -- говорит Павел Козловский

-- Должность главы Совета безопасности для Андрея Равкова - это повышение? 

-- Однозначно. Секретарь Совета безопасности будет заниматься вопросами общей безопасности и отвечать практически за все силовые структуры. Поэтому новая должность для Равкова - это совсем другие вызовы. И в карьерном плане - это безусловный рост. 

-- Случайно ли, что кадровые перестановки в силовом блоке прошли в год президентских выборов? 

--  Думаю, определенным образом это связано. Тем более, мы же видим, что и в России происходит кадровая перетасовка, а потому, наверное, и это как-то повлияло.
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