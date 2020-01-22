Как известно, 20 января экс-министр обороны Андрей Равков возглавил Совет Безопасности, а главой Министерства обороны назначен Виктор Хренин, который ранее руководил войсками Западного оперативного командования.





- Мы начинали строить белорусские вооруженные силы и хотелось бы, чтобы наши преемники продолжали дело в пользу суверенной страны. Чтобы белорусский армия была боеспособной, чтобы меньше было скандалов, связанных со службой. Все это и нужно будет решать новому министру обороны, -- говорит Павел Козловский.





-- Должность главы Совета безопасности для Андрея Равкова - это повышение?





-- Однозначно. Секретарь Совета безопасности будет заниматься вопросами общей безопасности и отвечать практически за все силовые структуры. Поэтому новая должность для Равкова - это совсем другие вызовы. И в карьерном плане - это безусловный рост.





-- Случайно ли, что кадровые перестановки в силовом блоке прошли в год президентских выборов?





-- Думаю, определенным образом это связано. Тем более, мы же видим, что и в России происходит кадровая перетасовка, а потому, наверное, и это как-то повлияло.