Сергей Калякин: Единого кандидата от оппозиции не будет

Председатель Могилевской областной организации ОГП Владимир Шанцев, руководитель городcкой организации БНФ Николай Феськов, координатор движения «За свободу» по Могилевской области Петр Мигурский и председатель областной организации БСДП (Грамада) Дмитрий Люнтов днями подписали открытое письмо к возможным кандидатам в президенты Республики Беларусь.





Местные политики предложили выдвиженцам в президенты от оппозиции провести 1 февраля встречу с демократической общественностью в Могилеве. Подписанты хотят во время мероприятия выработать механизм выдвижения единого кандидата от демократических сил.





- В сегодняшних условиях, когда во время выборов отсутствуют правила игры, когда человек все равно не получит реальные цифры тех, кто за него проголосовал, то все игры в единого кандидата будут провальными, -- прокомментировал инициативу для Радио Рацыя лидер левых Серге Калякин. -- Я не верю в успех переговоров по поводу избрания единого, так как они бессмысленны.





-- В таком случае, если в ходе выборов, как вы говорите, отсутствуют правила игры, какой смысл вообще принимать в них участие?





-- Не так бессмысленно, как при наличии единого кандидата. Дело в том, что белорусское общество не представляет собой монолитную демократическую сердцевину. У разных людей разные интересы и разные политические взгляды. Если бы в этом плане было единство, то в стране давно была бы уже единая демократическая партия. Но разные партии потому и существуют, что в обществе есть разные политические взгляды, социально-политические предпочтения и так далее. Партии должны отражать взгляды своих сторонников и работать непосредственно со своим политическим электоратом. А когда все объединяются в нечто единое и непонятное, то они отражают ничьи интересы. Получается какой-то средний интерес, при этом часть людей это даже отталкивает. В общем, единый кандидат возможен тогда, когда назрела ситуация в стране, когда общество не хочет терпеть то положение, которое есть. Пока такой ситуации я не наблюдаю, а значит и единого кандидата во время этих президентских выборов в Беларуси не будет.





-- Вы будете на этих выборах выдвигать свою кандидатуру?





-- Пока не собираюсь, но, как говорят, никогда не говори никогда. Одно могу сказать точно - наша партия каким-то образом обязательно примет участие в президентской кампании.



