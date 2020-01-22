Сергей Калякин: Единого кандидата от оппозиции не будет
Лидер Белорусского партии левых «Справедливый мир» Сергей Калякин имеет свою позицию по поводу того, нужно ли белорусской оппозиции объединяться под президентские выборы.
Председатель Могилевской областной организации ОГП Владимир Шанцев, руководитель городcкой организации БНФ Николай Феськов, координатор движения «За свободу» по Могилевской области Петр Мигурский и председатель областной организации БСДП (Грамада) Дмитрий Люнтов днями подписали открытое письмо к возможным кандидатам в президенты Республики Беларусь.
Местные политики предложили выдвиженцам в президенты от оппозиции провести 1 февраля встречу с демократической общественностью в Могилеве. Подписанты хотят во время мероприятия выработать механизм выдвижения единого кандидата от демократических сил.
- В сегодняшних условиях, когда во время выборов отсутствуют правила игры, когда человек все равно не получит реальные цифры тех, кто за него проголосовал, то все игры в единого кандидата будут провальными, -- прокомментировал инициативу для Радио Рацыя лидер левых Серге Калякин. -- Я не верю в успех переговоров по поводу избрания единого, так как они бессмысленны.
-- В таком случае, если в ходе выборов, как вы говорите, отсутствуют правила игры, какой смысл вообще принимать в них участие?
-- Не так бессмысленно, как при наличии единого кандидата. Дело в том, что белорусское общество не представляет собой монолитную демократическую сердцевину. У разных людей разные интересы и разные политические взгляды. Если бы в этом плане было единство, то в стране давно была бы уже единая демократическая партия. Но разные партии потому и существуют, что в обществе есть разные политические взгляды, социально-политические предпочтения и так далее. Партии должны отражать взгляды своих сторонников и работать непосредственно со своим политическим электоратом. А когда все объединяются в нечто единое и непонятное, то они отражают ничьи интересы. Получается какой-то средний интерес, при этом часть людей это даже отталкивает. В общем, единый кандидат возможен тогда, когда назрела ситуация в стране, когда общество не хочет терпеть то положение, которое есть. Пока такой ситуации я не наблюдаю, а значит и единого кандидата во время этих президентских выборов в Беларуси не будет.
-- Вы будете на этих выборах выдвигать свою кандидатуру?
-- Пока не собираюсь, но, как говорят, никогда не говори никогда. Одно могу сказать точно - наша партия каким-то образом обязательно примет участие в президентской кампании.
12:50 22/01/2020
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