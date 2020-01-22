МИД прокомментировал возможный запрет на въезд белорусов в США





Андрей Шупляк. Об этом TUT.BY рассказал заместитель начальника управления информации МИД





Напомним, накануне в интервью Wall Street Journal Трамп подтвердил, что планирует добавить дополнительные страны в список тех, которым запрещен въезд в США, но не сообщил, какие именно страны будут добавлены в обновленную версию.





Американское издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что список стран еще не окончательный и может быть изменен, но пока среди претендентов — Беларусь, Мьянма, Эритрея, Кыргызстан, Нигерия, Судан и Танзания.





Белорусский МИД сообщения американских СМИ не комментирует.





— МИД никакого официального уведомления от американской стороны не получал. Комментировать сообщение СМИ не будем, — рассказал заместитель начальника управления информации МИД Андрей Шупляк.





В посольстве США в Минске TUT.BY также отказались комментировать информацию американских СМИ.





В 2018 году Трамп ввел ограничения на въезд гражданам мусульманских стран, объясняя это национальной безопасностью. Именно поэтому политический обозреватель Артем Шрайбман считает, что если Беларусь попадет под визовые ограничения США, «то по нелепости».





— Трамп вводил эти ограничения пару лет назад для мусульманских стран. Потом ему сказали, что это немножечко дискриминация, и он добавил в список еще пару вечных изгоев типа Венесуэлы и Северной Кореи. Но показывать электорату, что ты ковбой и борешься с мигрантами, надо снова, скоро выборы. Поэтому подтянули автоматом список следующих стран-изгоев, в котором по старой памяти и мы висим, — написал Шрайбман у себя в телеграм-канале. — То, что левая рука (Госдеп США) работает на разморозку отношений с Минском, а второй руке (администрации президента) на это плевать — неудивительно. В одном ведомстве работают профессионалы, во втором — люди, которых набрал Трамп.





Источник CNN сообщил, что администрация Трампа ориентирована на иммиграционные визы. Если это так, то туристические визы и визы для деловых поездок останутся доступными для белорусов.