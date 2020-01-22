Польша просит Путина не втягивать тему Холокоста в политические игры

"Призываем президента Российской Федерации не использовать память о жертвах Холокоста для политических игр", - заявил Шинковський вел Сеньк.





Он подчеркнул, что президент Польши Дуда предполагает, что Путин использует событие в Иерусалиме в интересах нынешней агрессивной политики России против Польши.





"Наверное, это даст Путину возможность осуществлять дальнейшие попытки убеждать в собственной версии истории, причинах и ходе Второй мировой войны и будет легитимизировать действия России на международной арене", - отметил заместитель главы польской дипломатии.





Он подчеркнул, что Дуда отказался ехать в Иерусалим, так как не хотел слушать пренебрежительные высказывания в адрес Польши без возможности отреагировать на них своим выступлением.









Как сообщалось, президент Польши не поедет на форум в Израиль, выражая протест против того, что ему, в отличие от президентов России и Германии, не предоставили возможности выступить.





На мероприятия в Израиль не поедут и президенты Эстонии и Литвы.





27 января мероприятия по случаю 75-летия освобождения узников концлагеря пройдут в Польше в музее Аушвиц-Биркенау. Туда приедут главы и представители 120 стран мира, но не президент РФ Владимир Путин.