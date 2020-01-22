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Politico: США могут ограничить въезд гражданам Беларуси и еще шести стран

Администрация Дональда Трампа изучает вопрос внесения еще семи стран, в том числе Беларуси, в список стран, гражданам которых ограничен въезд в Соединенные Штаты. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Дональд Трамп может расширить список стран, гражданам которых ограничен въезд в Соединенные Штаты. Отмечается. что список еще не окончательный и может быть изменен, но пока среди претендентов — Беларусь, Мьянма, Эритрея, Кыргызстан, Нигерия, Судан и Танзания, пишет TUT.BY.

По информации издания, проект, рассматриваемый администрацией Трампа, наложит иммиграционные ограничения на дополнительные семь стран, но не обязательно полностью запретит всем гражданам этих стран въезд в Соединенные Штаты.


Дональд Трамп в интервью The Wall Street Journal подтвердил наличие планов дополнить этот список, однако перечислить страны отказался.

Официально объявить — против кого вводятся ограничения, обещают 27 января.

Указ об ужесточении иммиграционной политики Дональд Трамп подписал в январе 2017 года. Ограничения тогда коснулись граждан Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали, Йемена и Ирака. В марте того же года Ирак из этого списка был исключен.
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