Дональд Трамп может расширить список стран, гражданам которых ограничен въезд в Соединенные Штаты. Отмечается. что список еще не окончательный и может быть изменен, но пока среди претендентов — Беларусь, Мьянма, Эритрея, Кыргызстан, Нигерия, Судан и Танзания, пишет TUT.BY





По информации издания, проект, рассматриваемый администрацией Трампа, наложит иммиграционные ограничения на дополнительные семь стран, но не обязательно полностью запретит всем гражданам этих стран въезд в Соединенные Штаты.









Дональд Трамп в интервью The Wall Street Journal подтвердил наличие планов дополнить этот список, однако перечислить страны отказался.





Официально объявить — против кого вводятся ограничения, обещают 27 января.





Указ об ужесточении иммиграционной политики Дональд Трамп подписал в январе 2017 года. Ограничения тогда коснулись граждан Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали, Йемена и Ирака. В марте того же года Ирак из этого списка был исключен.