Столтенберг: США разместят в Европе наибольшее количество войск













"Это крупнейшее развертывание вооруженных сил США со времен окончания холодной войны. Вам может это нравиться или нет, но неверно говорить, что США покидают Европу", - подчеркнул Столтенберг.





Он отметил, что тесное сотрудничество между ЕС и НАТО означает также тесное сотрудничество между Европой и Северной Америкой и усиление трансатлантических связей, несмотря на все существующие разногласия.





По его словам, Северная Америка и Европа делают сейчас вместе больше, чем они делали в течение многих предыдущих лет.





"Мы имеем общие фундаментальные ценности, когда речь идет о мире и безопасности. Поэтому мы должны усиливать, а не ослаблять трансатлантические связи", - добавил Столтенберг.