







Как передает hrodna.life , Николая Соляник судили 23 декабря за два правонарушения по статье 23.34 КоАП РБ: за публичный призыв к несанкционированному массовому мероприятию и за непосредственное участие в несанкционированном мероприятии. Акция против интеграции Беларуси и России прошла 15 декабря и собрала около 70 человек.





В областном суде судья Соболев в начале заседания объявил перерыв до тех пор, пока прикованный цепью Николай Соляник не оставит зал суда. Сам активист отказался покидать помещение. Тогда сотрудник департамента охраны вынес деревянный барьер, к которому был прикован активист. Солянику пришлось идти следом.

Областной суд 21 января оставил без изменений решение Октябрьского суда Гродно, который приговорил Соляника к штрафу в 45 базовых.





Обращаться в суд высшей инстанции в Беларуси Соляник больше не собирается. Активист будет писать жалобу в Комитет по правам человека ООН. В областном суде к Солянику пришлось вызывать МЧС, чтобы освободить активиста от цепи и скорую, чтобы оказать ему медицинскую помощь.





Чтобы выдворить Соляник из суда вызвали ОМОН. На вызов приехали около 10 человек в масках.

В результате Михаила Соляник задержали. Автомобиль с задержанным направился в направлении Ленинского РОВД.



