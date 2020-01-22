Смотрите, кто пришел: сформировано новое правительство России

Андрей Белоусов — первый заместитель председателя правительства;





Дмитрий Григоренко — вице-премьер — глава аппарата правительства;





Виктория Абрамченко — вице-премьер;





Татьяна Голикова — вице-премьер;





Юрий Борисов — вице-премьер;





Дмитрий Чернышенко — вице-премьер;





Юрий Трутнев —вице-премьер — полпред в ДФО;





Алексей Оверчук — вице-премьер;





Марат Хуснуллин — вице-премьер.





Министры:





Сергей Шойгу — министр обороны





Сергей Лавров — министр иностранных дел





Евгений Зиничев — министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий





Константин Чуйченко — министр юстиции





Владимир Колокольцев — министр внутренних дел





Ольга Любимова — министр культуры





Александр Новак — министр энергетики





Евгений Дитрих — министр транспорта





Денис Мантуров — министр промышленности и торговли





Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций





Дмитрий Кобылкин — министр природных ресурсов и экологии





Михаил Мурашко — министр здравоохранения





Дмитрий Патрушев — министр сельского хозяйства





Владимир Якушев — министр строительства и ЖКХ





Сергей Кравцов — министр просвещения





Валерий Фальков — министр науки и высшего образования





Александр Козлов — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики





Олег Матыцын — министр спорта





Антон Котяков — министр труда и социальной защиты





Антон Силуанов — министр финансов





Максим Решетников — министр экономического развития





Согласно президентскому указу "О структуре федеральных органов исполнительной власти", министерство по делам Северного Кавказа упраздняется, его функции отошли к Минэкономразвития.





Также, теперь руководить деятельностью Росреестра, Росздравнадзора и ФМБА удет правительство, а Росимущество отходит в ведение Минфина вместо Минэкономразвития.