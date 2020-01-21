Полиция Великобритании внесла изображение трезубца в антитеррористическое руководство, в котором перечисляется экстремистская символика. Документ был разослан медицинским работникам и преподавателям медперсонала, в рамках подготовки программы по борьбе с радикализацией, пишет focus.ua

На это отреагировало посольство Украины в Великобритании, потребовав от британских властей удалить государственный символ страны из пособия и принести официальные извинения.





Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

"Размещение тризуба, конституционного национального символа и герба Украины, в руководстве по противодействию экстремизму, который издала антитеррористическая полиция для преподавателей и медицинского персонала Великобритании, крайне возмутительно. Здесь нет приемлемых объяснений. Мы требуем удалить тризуб с руководства и официальных извинений", – заявили в посольстве.





Украинский герб изображен в визуальном разделе пособия по выявлению знаков и символов праворадикальных групп, в секции "тату", под названием "Украинский тризуб (националистический)". Изображение размещено рядом с нацистской символикой.





В разделе организаций, исповедующих идею доминирования белой расы, также приведена символика полка "Азов".

Изображение тризуба в пособии с экстремистской символикой





Британская полиция настаивает на том, что данное пособие не имеет целью определить все группы, как экстремистские, а предназначено для того, чтобы улучшить понимание знаков и символов, с которыми могут столкнуться люди.



