Более 60% россиян уверены, что в стране есть политзаключенные

В свою очередь, 22% респондентов придерживаются, по данным опроса, противоположного мнения. Это, отмечают в "Левада-центре", минимальный показатель за указанный период.









При этом социологи указывают, что большинство сограждан (68%) чувствуют себя свободными. О несвободе в обществе сообщили 31% россиян.









Опрос был проведен 12-18 декабря 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.



