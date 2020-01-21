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Лавров пообещал Засю помощь в работе на посту генсека ОДКБ

Секретариат ОДКБ планирует в феврале представить план действий организации председателю СКБ ОДКБ – российскому президенту Владимиру Путину.

Как пишет Sputnik,  Россия будет оказывать поддержку новому генсеку ОДКБ Станиславу Засю при реализации задач, стоящих перед организацией в текущем году, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров.
В понедельник Зась и Лавров провели в Москве переговоры, в ходе которых обсудили актуальные вопросы деятельности Организации, а также подготовку предстоящих заседаний ее органов.

"Уверены, что ваш богатый политический опыт на всех предыдущих постах, включая в Совете безопасности Республики Беларусь, сделает вашу работу эффективной, а мы обязуемся поддерживать вас и деятельность Секретариата Организации по выполнению решений, принимаемых главами государств ОДКБ", – сказал Лавров.


В свою очередь генсек ОДКБ отметил, что движение в данном направлении уже начато, разработан соответствующий план, который в феврале будет представлен председателю СКБ ОДКБ – российскому президенту Владимиру Путину.

Годовщина Победы

Зась и Лавров во время разговора затронули тему 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которому в странах – членах ОДКБ будет посвящен ряд мероприятий.

Генсек организации отметил, что правду о Победе надо отстаивать, противодействовать попыткам ее фальсификации, это одно из направлений деятельности, которым будет заниматься ОДКБ.


Лавров подчеркнул, что в данном процессе кроме мемориальной и политической составляющей, есть правовой аспект – правовые итоги Второй мировой сейчас подвергаются сомнению, что недопустимо. У государств – членов ОДКБ по этому вопросу единая позиция, и нужно ее продвигать.
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