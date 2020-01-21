Меньше недели прошло с 15 января, когда о правке Основного закона президент заявил в послании, а уже в в Госдуму внесен конституционный законопроект со всеми объявленными в послании поправками.





Рабочая группа до внесения президентского законопроекта едва начала проводить заседания. Собеседник в администрации президента говорит, что тем не менее некоторые предложения общественников уже учтены, а кроме того, у членов группы еще будет возможность внести поправки ко второму чтению.





Андрей Клишас, вошедший в рабочую группу. По словам Клишаса, в первом чтении законопроект примут уже через три дня. О такой опции сказал « Открытым медиа » и председатель конституционного комитета Совфеда, вошедший в рабочую группу. По словам Клишаса,





Из заявлений других законодателей и сообщений источников «Открытых медиа» во властных структурах проясняются следующие этапы конституционной реформы.







Правка в семь этапов





23 января Госдума одобрит в первом чтении основные, президентские поправки к Конституции, внесенные в парламент в понедельник. Рабочая группа отныне будет изучать и корректировать уже готовый законопроект.





До середины февраля пройдет второе, основное чтение законопроекта о поправках к Конституции. В нем уже будут учтены поправки правоведов и общественников, обсужденные в рабочей группы. Поскольку в нее вошли представители всех фракций, предполагается, что проблем с принятием одобренных поправок не возникнет.





До начала марта закон будет одобрен в окончательном, третьем чтении. По действующей Конституции такой закон принимается двумя третями Госдумы (у «Единой России» уже есть конституционное большинство). После этого закон передается на голосование в Совет Федерации, где для его одобрения требуется уже ¾ голосов сенаторов.





До начала апреля законопроект рассмотрит Совет Федерации. Спешить верхняя палата не может: дело в том, что от принятия в ней закона до его подписания президентом должно пройти не больше 14 дней, а Путин велел провести по поправкам плебисцит.





Население же должно успеть ознакомиться с законом: потребуется время для разъяснительной работы и мобилизации на голосование. На это будет отведено около месяца.





В середине апреля, судя по утечкам из Госдумы и АП, состоится плебисцит: процедуру всенародного одобрения еще предстоит выработать рабочей группе и, возможно, утвердить Центризбиркому.





РБК называет две основные даты, когда может пройти голосования: 12 апреля или 26 апреля. Источник «Открытых медиа» в нижней палате подтверждает: с голосованием должны управиться до мая.





До начала мая избирательная комиссия (или аналогичный орган, созданный для подсчета результатов голосования) должна подвести итоги. Обычно на это уходит около недели. Сразу после этого президент подпишет одобренный населением и подавляющим большинством парламентариев закон об изменении Конституции.





Таким образом, новая Конституция может вступить в силу до юбилейных торжеств 9 мая, когда иностранные гости приедут на празднование 70-летия Победы.





До конца весенней сессии (она обычно завершается в середине июля) парламент может принять и закон о Госсовете, который вводится по новой Конституции. Тогда президент сможет сформировать Госсовет с новыми полномочиями до своего традиционного августовского отпуска, а заработает новый орган уже в сентябре.





Куда торопится Путин





Из самого послания президента не следовало, что Основной закон планируется исправлять в такие сжатые сроки. Напротив, Путин заявил 15 января:





«Подчеркну, прозвучавшие сегодня предложения, конечно, не ограничивают круг дискуссий вокруг возможных поправок в Конституции. Уверен, что свои идеи выскажут общественные объединения, партии, регионы, юридическое сообщество, граждане страны. Необходимо самое широкое публичное обсуждение».





Но в итоге на все обсуждение отведено всего несколько недель.









Собеседники «Открытых медиа», близкие к руководству Госдумы и АП, причины такого ускорения не называют.





Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что инициативы главы государства всегда рассматриваются в приоритетном порядке. А спикер Госдумы Вячеслав Володин на аналогичные вопросы журналистов ответил, что за оперативную работу депутатов надо не ругать, а хвалить.





«Явно решили резко ускориться», — считает политолог Валерий Соловей: в тексте послания такого скоростного процесса не предполагалось. Дело идет, судя по всему, к досрочным президентским и парламентским выборам, констатирует политолог.





По словам одного из собеседников «Открытых медиа», в кулуарах власти обсуждают и досрочные выборы парламента, и досрочный уход президента.





Другой источник отмечает: сейчас в законодательстве нет процедуры самороспуска Госдумы (а роспуск в связи с неизбранием премьера уже невозможен), поправок же в Конституцию, касающихся изменения процедура роспуска нижней палаты, предложено не было — ни в послании президента, ни во внесенных им в Госдуму пакете поправок.





Политолог и член научно-экспертного совета при ЦИКе Аркадий Любарев указывает, что по Конституции Госдуму можно распустить в случае, если она трижды отклонит предложенную президентом кандидатуру премьера, дважды в течение недели выразит недоверие правительству или же выразит недоверие правительству по просьбе самого правительства.





«Любой из этих трех вариантов для власти несет политические потери, — замечает Любарев, — Поэтому вряд ли она пойдет по такому пути».





Тем не менее, если в Кремле решили начать досрочную перезагрузку всех ветвей власти, эти ограничения можно обойти, констатируют опрошенные «Открытыми медиа» эксперты, специалисты в области конституционного права.





Как досрочно распустить Госдуму

Профессор и заведующий кафедрой конституционного права НИУ ВШЭ Михаил Краснов напоминает, что Госдума, в отличие от региональных парламентов, не обладает правом самороспуска, но может обратиться с подобной просьбой в Конституционный суд.





Подобным образом в 2015 году по обращению сенаторов Клишаса и Александрова Конституционный суд принял постановление о толковании Конституции, позволив Госдуме досрочно сложить с себя полномочия и сдвинув выборы парламента 2016 года с декабря на сентябрь.





«Такое решение суд может вынести, если будет соответствующее обращение. Но его может и не быть. Может, они и запрос не будут делать, а просто сошлются на прецедент 2016 года», — говорит Краснов.





По мнению профессора РАНХиГС, помощника президента России в 1994—1997 годах Георгия Сатарова, президент или депутаты также могут обратиться в Конституционный суд, но с тем, чтобы принять поправки к федеральному закону о выборах.





«Аргумент может быть в том, что сильно изменился мандат Думы, она теперь утверждает правительство, а это другая ответственность ­- и с учетом этих изменений ее нужно переизбрать. На этом основании могут делать запрос в Конституционный суд о соответствии таких правок духу и букве Конституции, суд дает положительный ответ и в закон добавляется возможность самороспуска на основании смены полномочий», — заключает Сатаров.









По словам экспертов, на все эти процедуры уйдет два-три месяца. В этом случае возможность назначить внеочередные выборы появится уже к сентябрю.