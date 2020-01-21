



Историю об этом опубликовало швейцарское издание Tages-Anzeiger к открытию форума 21 января.





По данным издания, органы безопасности Швейцарии в августе прошлого года обратили внимание на двух россиян, которые прибыли в страну. Один из них заявил, что работает сантехником.





При этом россияне планировали остаться в Швейцарии на три недели, но не смогли назвать конкретных планов. Все это вызвало подозрение у властей. Кроме того, оба "туриста" имели при себе российский дипломатический паспорт. Этот факт подтвердили в местной полиции.





Российская сторона угрожала дипломатическими последствиями в случае ареста предполагаемых агентов, пишет издание. На вопрос о том, почему у сантехников были дипломатические паспорта, пресс-атташе российского посольства в Берне заявил, что такие документы получают не только работники Министерства иностранных дел.





По данным источников газеты, россияне в Давосе могли готовить операцию по прослушке или хакерской атаке во время январского экономического форума. Однако в итоге россиян отпустили, поскольку их шпионская деятельность не была доказана.





Сергея Магнитского, и обвинениями в адрес российских властей в убийстве Магнитского и в сокрытии преступления, заявил Браудер в комментарии для Сегодня же известный финансист Уильям Браудер заявил, что предполагаемой целью российских спецслужб был он. Он считает, что это связано с его усилиями, направленными на расследование гибели юриста, и обвинениями в адрес российских властей в убийстве Магнитского и в сокрытии преступления, заявил Браудер в комментарии для Радио Свобода









"В прошлую пятницу со мной связались представители швейцарских спецслужб и сообщили, что есть вероятная угроза моей безопасности, и эта угроза исходит от России", – рассказал Уильям Браудер.





Браудер – бывший работодатель юриста Сергея Магнитского, погибшего в российском СИЗО в 2009 году. После его смерти бизнесмен был инициатором принятия "акта Магнитского" – закона США, вводящего санкции против людей, ответственных за нарушение прав человека в России. Аналогичный закон принят в Великобритании и рассматривается в Евросоюзе.





В России финансист Уильям Браудер заочно приговорён к девяти годам тюрьмы за неуплату налогов. Сам он утверждает, что его преследуют за раскрытие в стране коррупционных схем.