+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Вот так конспирация: российские "сантехники" с диппаспортами готовили провокацию в Давосе

Швейцарские спецслужбы в августе 2019 года разоблачили в Давосе – месте проведения Всемирного экономического форума – двоих предполагаемых агентов российской разведки.


Историю об этом опубликовало швейцарское издание Tages-Anzeiger к открытию форума 21 января.

По данным издания, органы безопасности Швейцарии в августе прошлого года обратили внимание на двух россиян, которые прибыли в страну. Один из них заявил, что работает сантехником. 

При этом россияне планировали остаться в Швейцарии на три недели, но не смогли назвать конкретных планов. Все это вызвало подозрение у властей. Кроме того, оба "туриста" имели при себе российский дипломатический паспорт. Этот факт подтвердили в местной полиции.

Российская сторона угрожала дипломатическими последствиями в случае ареста предполагаемых агентов, пишет издание. На вопрос о том, почему у сантехников были дипломатические паспорта, пресс-атташе российского посольства в Берне заявил, что такие документы получают не только работники Министерства иностранных дел.

По данным источников газеты, россияне в Давосе могли готовить операцию по прослушке или хакерской атаке во время январского экономического форума. Однако в итоге россиян отпустили, поскольку их шпионская деятельность не была доказана.

Сегодня же известный финансист Уильям Браудер заявил, что предполагаемой целью российских спецслужб был он. Он считает, что это связано с его усилиями, направленными на расследование гибели юриста Сергея Магнитского, и обвинениями в адрес российских властей в убийстве Магнитского и в сокрытии преступления, заявил Браудер в комментарии для Радио Свобода.


"В прошлую пятницу со мной связались представители швейцарских спецслужб и сообщили, что есть вероятная угроза моей безопасности, и эта угроза исходит от России", – рассказал Уильям Браудер.

Браудер – бывший работодатель юриста Сергея Магнитского, погибшего в российском СИЗО в 2009 году. После его смерти бизнесмен был инициатором принятия "акта Магнитского" – закона США, вводящего санкции против людей, ответственных за нарушение прав человека в России. Аналогичный закон принят в Великобритании и рассматривается в Евросоюзе. 

В России финансист Уильям Браудер заочно приговорён к девяти годам тюрьмы за неуплату налогов. Сам он утверждает, что его преследуют за раскрытие в стране коррупционных схем.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Анатолий Санотенко
Правовые ужасы «нашего городка», или – Записки на...
Павел Севярынец
Піліп Шаўроў і Аляксандр Пушкін
Валерий Щукин
Участковая комиссия требует сатисфакции
Павел Знавец
"Слуга Коломойского". О событиях в Украине.
Анатолий Шумченко
Россия не изменит курса


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru