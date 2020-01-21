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В Иране предложили за голову Трампа три миллиона долларов

Член парламента Ирана Ахмад Хамзе предложил заплатить за голову американского президента Дональда Трампа три миллиона долларов.



Как передает "Лента.ру" со ссылкой на информационное агентство ISNA, об этом он сказал во время выступления в Исламском консультативном совете (иранском однопалатном парламенте).

"Мы выплатим три миллиона долларов наличными тому, кто убьет Трампа и принесет нам его голову", - подчеркнул Хамзе.

В своей речи он выступил с обличением американской внешней политики.

Спикер также отметил, что вина за крушение украинского пассажирского самолета лежит на Вашингтоне.
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