В Иране предложили за голову Трампа три миллиона долларов









Как передает "Лента.ру" со ссылкой на информационное агентство ISNA, об этом он сказал во время выступления в Исламском консультативном совете (иранском однопалатном парламенте).





"Мы выплатим три миллиона долларов наличными тому, кто убьет Трампа и принесет нам его голову", - подчеркнул Хамзе.





В своей речи он выступил с обличением американской внешней политики.





Спикер также отметил, что вина за крушение украинского пассажирского самолета лежит на Вашингтоне.