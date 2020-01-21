



"Я не слышал об этих предложениях, поэтому ничего не могу сказать. Я не слышал, как это формулируется. В целом это никак нигде не обсуждалось до сих пор. Я в первый раз слышу это", - сказал Песков.





Президент России Владимир Путин 15 января подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ и утвердил состав ее участников, перелает ТАСС





В группу вошли 75 политиков, законодателей, ученых и общественных деятелей, в том числе и предложивший прописать в Коституции РФ право регионов Украины и Беларуси присоединяться к России один из лидеров украинцев России Богдан Безпалько







