Ой ли! В Кремле не слышали об идее дать регионам Украины и Беларуси право присоединяться к РФ
Идея прописать в поправках в Конституцию РФ право регионов Украины и Беларуси присоединиться к РФ не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя появившуюся информацию, что один из участников рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ предложил предусмотреть такое право.
"Я не слышал об этих предложениях, поэтому ничего не могу сказать. Я не слышал, как это формулируется. В целом это никак нигде не обсуждалось до сих пор. Я в первый раз слышу это", - сказал Песков.
Президент России Владимир Путин 15 января подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ и утвердил состав ее участников, перелает ТАСС.
В группу вошли 75 политиков, законодателей, ученых и общественных деятелей, в том числе и предложивший прописать в Коституции РФ право регионов Украины и Беларуси присоединяться к России один из лидеров украинцев России Богдан Безпалько
"Белорусский партизан"
13:14 21/01/2020
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