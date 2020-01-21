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Ой ли! В Кремле не слышали об идее дать регионам Украины и Беларуси право присоединяться к РФ

Идея прописать в поправках в Конституцию РФ право регионов Украины и Беларуси присоединиться к РФ не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя появившуюся информацию, что один из участников рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ предложил предусмотреть такое право.


"Я не слышал об этих предложениях, поэтому ничего не могу сказать. Я не слышал, как это формулируется. В целом это никак нигде не обсуждалось до сих пор. Я в первый раз слышу это", - сказал Песков.

Президент России Владимир Путин 15 января подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ и утвердил состав ее участников, перелает ТАСС

В группу вошли 75 политиков, законодателей, ученых и общественных деятелей, в том числе и предложивший прописать в Коституции РФ право регионов Украины и Беларуси присоединяться к России один из лидеров украинцев России Богдан Безпалько
"Белорусский партизан"
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