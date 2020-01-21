Около месяца назад Deutsche Welle выпустило интервью с бывшим бойцом СОБРа Юрием Гаравским, который обвинил бывшего командира Дмитрия Павличенко в убийствах оппонентов власти.





После этого Следственный комитет возобновил расследование уголовного дела по факту исчезновения Юрия Захаренко. А на прошлой неделе стало известно, что возобновлено и предварительное расследование и по делу об исчезновении Виктора Гончара и Анатолия Красовского.





Все это время имя Дмитрия Павличенко не сходит со страниц СМИ. UDF.BY рассказывает о малоизвестных и интересных фактах из биографии этого человека.

Мечтал стать военным, но в начале 90-х остался без работы

Дмитрий Павличенко родился в 1966 году в Витебске. По словам бойца, его отцом был журналист. Павличенко мечтал стать военным, окончил Минское суворовское и Минское высшее военно–политическое училища. Но после распада СССР остался без работы – по словам Павличенко, от него потребовали взятку за трудоустройство.





Павличенко устроился рабочим в деревообрабатывающий кооператив, подрабатывал в охране магазина. В середине 90-х о нем вспомнили и пригласили в батальон специального назначения.





«В борьбе с преступностью стали гибнуть сотрудники милиции. Люди, пришедшие в органы по блату, начали отваливаться», – вспоминал Павличенко.





Получив краповый берет, он сделал карьеру в спецназе внутренних войск.

Не любил оппозицию

По всей видимости, бытовые неурядицы начала 90-х во многом повлияли и на политические взгляды Павличенко.





«В Беларуси в свое время не прошел БНФ, националистические организации. Почему? Потому что Беларусь — многонациональное государство. После войны на восстановление республики приехали люди со всего СССР. Почти во всех семьях национальности смешались. Поэтому оголтелая ставка на одиозный лозунг «Беларусь для беларусаў» потерпела крах», – заявлял Павличенко.





После исчезновения коммунистической пропаганды он в поисках идеологии для своих бойцов предпочел обратиться к православной церкви. Впоследствии был даже награжден орденом святого равноапостольного князя Владимира.

Участвовал в ликвидации преступников

В июле 1999–го Павличенко возглавил специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) в/ч 3214. Спецотряд занимался по приказу Лукашенко ликвидацией бандформирований, обузданием криминальных «авторитетов».





Об одной из историй с участием Павличенко писал журнал «Спецназ». В октябре 1999 года в Орше был тяжело ранен боец СОБРа. В ответ группы под командованием Дмитрия Павличенко обнаружили преступников в одном из частных домов и уничтожили их.





Лукашенко вручил многим участникам операции государственные награды.





Кстати, СОБР также занимался организацией засад и наблюдением за преступниками.

Согласно рапорту Лопатика получал «расстрельный» пистолет перед исчезновением оппонентов власти

В 2000 году начальник криминальной милиции Беларуси Николай Лопатик написал рапорт, в котором рассказал, что накануне похищений оппонентов власти в 1999 году Павличенко получал от начальника СИЗО №1 так называемый расстрельный пистолет, который использовался для убийства приговоренных к смертной казни.





Напомним, что 7 мая 1999 года исчез экс-министр МВД Юрий Захаренко, 16 сентября 1999 года – политик Виктор Гончар и бизнесмен Анатолий Красовский, 7 июля 2000 года – телеоператор Дмитрий Завадский.





После опубликования скандальной информации Павличенко был задержан и помещен в СИЗО КГБ. Но по личному указанию Лукашенко его выпустили меньше, чем через сутки.





Впоследствии руководитель страны регулярно положительно высказывался о Павличенко.





«У нас нет той ситуации, чтобы с ними играться в политические игры и размениваться. Видите ли, Павличенко не нравится. Павличенко, который этих негодяев остановил на подступах к резиденции три года назад, когда они шли на штурм. И они хотят, чтобы я Павличенко бросил под гусеницы танков? Не получится!» – заявлял Лукашенко в 2004 году.





Еще одно его высказывание: «Ну, а потом его расследовали, это уголовное дело. Пришли-извинились – и перед Павличенко извинились. И мы его вынуждены были восстановить в должности».





Кстати, в 2002 году Лукашенко посетил в/ч 3214 и высказал слова благодарности в адрес Павличенко.





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Называл себя «батей спецназа»

Многие служившие под командованием Павличенко вспоминали о нем теплыми словами и называли «батей». Сам Павличенко не скрывал секрет успеха:





«Как учил еще Владимир Ильич Ленин: «Накормить, обуть, одеть». И только после этого спрашивать с личного состава».





К бойцам он обращался словом «братья». В одном из интервью Павличенко назвал себя «батей спецназа».

Руководил разгоном протестов во время президентских выборов-2006

В середине 2000-х к сопровождению акций оппозиции в Минске привлекали именно внутренние войска. Имя Павличенко не раз фигурировало во время президентской кампании 2006 года.





Согласно СМИ, он участвовал в избиении кандидата в президенты Александра Козулина, когда тот попытался зарегистрироваться делегатом на Всебелорусское народное собрание во Дворце культуры железнодорожников.





Люди Павличенко участвовали в разгоне мирной демонстрации 25 марта – уже через неделю после президентских выборов.

После увольнения по болезни сконцентрировался на ассоциации ветеранов «Честь»

В конце 2008 года Павличенко был госпитализирован и весной следующего года уволился по болезни. Затем пробовал себя в бизнесе, но остался известен, прежде всего, как руководитель Ассоциации ветеранов подразделений специального назначения войск МВД «Честь». Там он помогал многим бывший бойцам, в том числе и Юрию Гаравскому.





Дочку назвал в честь СОБРа

Дмитрий Павличенко был трижды женат. Его первая супруга эмигрировала. Второй была сотрудница медслужбы в/ч 3214. Третьей (гражданской) – служившая в спецназе Александра Кирилович.





Дочь от их отношений Павличенко назвал Собриной – в честь СОБРа.