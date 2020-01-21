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СМИ назвали имя нового главаря ИГИЛ

Террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ) возглавил один из ее основателей Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль-Сальби.

СМИ назвали имя нового главаря ИГИЛ
Oб этом пишет The Guardian.

По данным издания, боевик является уроженцем Ирака и сторонником экс-лидера террористов Абу Бакра аль-Багдади, ликвидированного в октябре прошлого года.

Отмечается, что новый глава ИГ известен также под псевдонимами Хаджи Абдулла и Абдулла Кардаш.

Еще перед ликвидацией аль-Багдади Госдепартамент США объявлял награду в 5 млн долларов за голову аль-Сальби и еще двух высокопоставленных членов организации.

Между тем 5 ноября СМИ сообщали, что преемником аль-Багдади в ИГ выбрали Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши, который, как и уничтоженный лидер, относится к племени курайшитов.

27 октября президент США Дональд Трамп сообщил об уничтожении аль-Багдади в ходе спецоперации в Сирии. Как стало известно, во время американского штурма террорист сам привел в действие пояс смертника. 
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