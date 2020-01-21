СМИ назвали имя нового главаря ИГИЛ

Oб этом пишет The Guardian.





По данным издания, боевик является уроженцем Ирака и сторонником экс-лидера террористов Абу Бакра аль-Багдади, ликвидированного в октябре прошлого года.





Отмечается, что новый глава ИГ известен также под псевдонимами Хаджи Абдулла и Абдулла Кардаш.





Еще перед ликвидацией аль-Багдади Госдепартамент США объявлял награду в 5 млн долларов за голову аль-Сальби и еще двух высокопоставленных членов организации.





Между тем 5 ноября СМИ сообщали, что преемником аль-Багдади в ИГ выбрали Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши, который, как и уничтоженный лидер, относится к племени курайшитов.





27 октября президент США Дональд Трамп сообщил об уничтожении аль-Багдади в ходе спецоперации в Сирии. Как стало известно, во время американского штурма террорист сам привел в действие пояс смертника.