СМИ назвали имя нового главаря ИГИЛ
Террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ) возглавил один из ее основателей Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль-Сальби.
Oб этом пишет The Guardian.
По данным издания, боевик является уроженцем Ирака и сторонником экс-лидера террористов Абу Бакра аль-Багдади, ликвидированного в октябре прошлого года.
Отмечается, что новый глава ИГ известен также под псевдонимами Хаджи Абдулла и Абдулла Кардаш.
Еще перед ликвидацией аль-Багдади Госдепартамент США объявлял награду в 5 млн долларов за голову аль-Сальби и еще двух высокопоставленных членов организации.
Между тем 5 ноября СМИ сообщали, что преемником аль-Багдади в ИГ выбрали Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши, который, как и уничтоженный лидер, относится к племени курайшитов.
27 октября президент США Дональд Трамп сообщил об уничтожении аль-Багдади в ходе спецоперации в Сирии. Как стало известно, во время американского штурма террорист сам привел в действие пояс смертника.
10:50 21/01/2020
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