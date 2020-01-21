



Об этом, выступая перед представителями Законодательной палаты Олий мажлиса (парламента) страны и не упоминая имени своего предшественника, заявил президент страны Шавкат Мирзиёев, сообщает «Газета.uz».





«Я был депутатом почти 15 лет. Но в наше время времена были другие. Чем тише ты был, тем лучше… Мы жили во времена страха», – сказал Мирзиёев.





Президент призвал депутатов активнее участвовать в проведении реформ, быть смелыми и решительными, не допускать принятия законов, которые не будут служить интересам народа. Чтобы повысить авторитет депутатов, Мирзиёев предложил законодательно обязать министров и руководителей ведомств лично отвечать на депутатские запросы. А Министерство финансов должно отчитываться перед парламентариями за каждый потраченный из бюджета сум.





Мирзиёев отметил необходимость наладить диалог между депутатами и избирателями. В частности, путем создания электронного портала и мобильного приложения, позволяющих сторонам общаться друг с другом. «Эта система должна работать так, чтобы избиратель мог следить за ежедневной деятельностью депутата, обсуждать проекты законов и выражать свое мнение о них. Только так между гражданами и парламентом будет создан настоящий мост», – заявил президент.





Для повышения культуры общения депутатов предложено внедрить совместно с Академией государственного управления новую систему постоянного повышения квалификации парламентариев – депутатские учения.





Президент отметил, что за последние пять лет деятельность нижней палаты парламента активизировалась. Депутаты рассмотрели 540 законопроектов, что вдвое больше, чем за 2010-2014 годы.





Были приняты Гражданский процессуальный, Экономический процессуальный, Избирательный кодексы, другие важные нормативно-правовые акты. Благодаря общественным обсуждениям около тысячи положений более 400 законопроектов были доработаны с учетом мнения граждан. При этом 16 проектов отправили на доработку – тогда как с 2010-го по 2014 год таких документов не было вовсе.





Ранее сообщалось, что в Законодательной палате парламента Узбекистана введен новый пост – первый вице-спикер. Его занял директор Национального центра по правам человека Акмаль Саидов.





Окончательный состав Законодательной палаты был сформирован по итогам второго тура парламентских выборов, прошедшего 5 января.





Больше всего мандатов – 53 – получили представители Либерально-демократической партии (УзЛиДеП), у Демократической партии «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») – 36 мест, у Социал-демократической партии «Адолат» («Справедливость») – 24 , у Народно-Демократической партии (НДПУ) – 22 и у Экологической партии – 15 мест.