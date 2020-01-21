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Убийство Павла Шеремета
Экс-главу Интерпола Мэна Хунвэя приговорили к 13,5 года тюрьмы
Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй приговорён к 13,5 г тюремного заключения
Об этом сообщает
РИА Новости
со ссылкой на вердикт суда
10:04 21/01/2020
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