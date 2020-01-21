Не так хорош ЕАЭС: Узбекистан вступать передумал

Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, сообщает агентство "Фергана" со ссылкой на Kun.uz





"Мы не вступаем в союз в качестве члена организации. Мы должны сначала выяснить, является ли это приемлемым для нас в нынешних обстоятельствах. Наблюдатель - не значит член. Это вроде зрителя. Мы должны прояснить для себя, что нам подходит, что нет", - цитирует главу государства издание.





При этом, как отмечает "Газета.uz", Ш.Мирзиеев не упоминал ЕАЭС напрямую, говоря об интеграции, но из контекста было понятно, что речь идет о вероятном вступлении Узбекистана именно в эту организацию. Так, президент сообщил, что на неформальной встрече лидеров стран СНГ, которая прошла в декабре в Санкт-Петербурге, он обсуждал эту тему со своим российским коллегой Владимиром Путиным.





"Мы встретились со многими людьми, а потом один час наедине с Владимиром Владимировичем обговорили все, договорились. Придет время, я расскажу всю правду", - пообещал Ш.Мирзиеев. Он также заверил, что "все наши действия направлены на интересы нашего народа, экономики".





Президент добавил, что на стабилизацию экономики Узбекистана требуется минимум 50 миллиардов долларов.





"Кто даст нам столько денег сейчас? Дадут кредит - это будет политическим кредитом. Мы ищем партнеров. Чтобы они вошли со своими деньгами на наш рынок и стали партнерами", - пояснил он.





О намерении Узбекистана присоединиться к ЕАЭС стало известно 2 октября 2019 года, когда об этом заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Власти Узбекистана подтвердили заинтересованность в евразийской интеграции, оговорившись, что решение по ЕАЭС не принято, и сейчас идет процесс изучения "плюсов и минусов" членства в союзе, после чего возникла дискуссия о целесообразности этого шага.





В январе текущего года в ходе визита и.о. главы российского МИДа Сергея Лаврова в Ташкент узбекская сторона попросила от РФ льготы для ряда своих отраслей экономики и широкую амнистию для трудовых мигрантов в случае вступления республики в ЕАЭС.