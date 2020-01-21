Поправки в Конституцию РФ, предложенные Владимиром Путиным в обращении к Федеральному собранию 15 января, предполагают внесение изменений в главы 1 и 2 Основного закона. Такие изменения требуют созыва Конституционного собрания, а объяснений, как этого избежать, так и не представлено, пишет в своей статье «О каких поправках в Конституцию не сказано в Послании» журналист «Независимой газеты» Иван Родин, пишет reform.by





По мнению автора, российские власти умалчивают об очевидном способе решения юридической проблемы. Обойти ограничения позволил бы референдум по проекту Конституционного акта Союзного государства России и Беларуси. Такая возможность прописана в статье 6 закона о референдуме.





Иван Родин считает, что процесс изменения Конституции РФ был запущен под предполагаемое объединение с Беларусью, а ныне действующая рабочая группа создавалась в максимально общественном виде именно под подготовку «беларусских» поправок. Именно поэтому российские власти не говорят о проведении специального референдума по изменению основ конституционного строя, потому что надеются на проведение плебисцита по Конституционному акту. Сейчас же озвучивается идея проведения так называемого «голосования», которое может состояться 26 апреля 2020 года.









Напомним, несколько дней назад российский политолог Валерий Соловей поделился своим прогнозом развития событий. По его мнению, Владимир Путин до 9 мая 2020 года проведет гибридную операцию по глубокой интеграции Беларуси. В обновленное государство, помимо Беларуси, войдут и другие территории, а создаваемый в России Госсовет станет «высшим руководящим органом Союзного государства».





Один из членов комиссии по изменению конституции России Богдан Безпалько предложил включить в Основной закон РФ право на ирреденту. Он считает, что это дало бы право России включать в свой состав украинские и беларусские регионы.