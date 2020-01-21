«Конечно, в первую очередь я буду работать с людьми. Сегодня в обществе большой запрос на справедливость и честность, отношение к людям. Таким образом и будет построена работа. Основное — это люди, сохранение кадрового потенциала, обучение личного состава тому, что необходимо на войне», — заявил Хренин.





Министр также отметил, что «если у нас будут готовые люди и будет техника, то нам никакая угроза не страшна».