Блогера "Серого Кота" неожиданно выпустили из изолятора

По его словам, руководство Оршанского изолятора заявило, что в ИВС люди начали чем-то травиться, началась дизентерия. Поэтому было принято решение провести дезинфекцию, а на это время Козлова отпустили. Остаток срока он будет отбывать в тюрьме позже.





Парень рассказал, что 25 декабря его задержали и осудили на 15 суток — за участие в акциях в поддержку независимости Беларуси. Потом ему принесли ещё пять судебных протоколов — каждый также на 15 суток ареста. Всего, по словам Козлова, он должен отбыть за решёткой 90 суток.





Когда "Серого Кота" выпускали из тюрьмы, ему сказали, что пару суток он может побыть на свободе. Потом в любой момент его могут вернуть в ИВС. Из трёх месяцев административного ареста он отбыл только один.