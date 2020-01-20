Пазл сложился. Что значат перестановки в силовом блоке





Министр обороны Андрей Равков назначен Госсекретарем Совбеза, на освободившееся место министра обороны назначен экс-командующий войсками Западного оперативного командования Виктор Хренин, а бывший первый заместитель начальника Генштаба генерал-майор Александр Вольфович стал начальником Генерального штаба ВС.









Что означают кадровые назначения в силовом блоке? Комментирует "Белорусскому партизану" военный обозреватель Александр Алесин.





- Пазл сложился в достаточно стройную картинку.





До определенного времени я не ожидал, что министр обороны будет назначен Госсекретарем Совбеза. Но после конституционной реформы и кадровых рокировок в России подобный сценарий начал проглядываться.





Думаю, что период неопределенности на высших военных должностях длился в силу того, какие угрозы более реальны: то ли Запад, то ли Восток с его гибридной ползучей войной.





Я согласен с теми экспертами, которые считают отставку Медведева крахом плана «А». Говорят, что у Медведева был свой план конституционной реформы, который предусматривал еще большее усиление полномочий президента: президент должен был стать исполнительной властью, то есть по американскому варианту.





В этом же контексте рассматривалась и идея создания не объединенного, а единого государства на базе Беларуси и России, что должно было нейтрализовать негативные настроения из-за стагнации экономики, от падения реальных доходов населения, роста уровня бедности в России.





Единое государство Беларуси и России должно было стать "новым Крымом". За реализацию этого сценария отвечал именно Медведев, который при помощи нефтяной и газовой дубинки загонял туда Лукашенко, который упорно не хотел лезть в петлю.





Оказывается, у Путина был и план «Б», о котором не знал даже Медведев. План «Б» начал реализовываться потому, что сопротивление Лукашенко нанесло очень большой имиджевый удар по России: только ленивый не писал, что мерзкая Россия выламывает руки маленькому государству, загоняя его в империю.





Конечно, у России не так много друзей на Западе, а очередное «преступление» подрывало ее авторитет еще сильнее. А на постсоветском пространстве всяческие интеграционные надежды улетучивались после такого поступка в отношении ближайшего союзника.





Я думаю, наступил момент, когда Путин решил: хватит разыгрывать этот сценарий, который не гарантирует поднятия его рейтинга, продления его полномочий, в то время как причиненный вред налицо.





Сейчас можно сказать одно: план инкорпорации Беларуси в состав России уже не актуален, даже если и существовал.





Кадровые назначения в силовом блоке свидетельствуют о том, что Лукашенко решил подыграть Путину и сделал выигрышный ход. Лукашенко засвидетельствовал верность союзническим обязательствам, показал, что Запад и предстоящие учения НАТО – это реальная угроза, поэтому и затачивает высшие военные органы нашего государства под западную угрозу.









Если бы он боялся восточной угрозы, дестабилизации ситуации во время президентских выборов, то Госсекретарем Совбеза логичнее было бы назначать представителя МВД, КГБ или информационных центров, которые ведают внутренней политикой.





А произведенные сегодня назначения свидетельствуют о верности союзническим обязательствам, лояльности к России, он лично не верит, что Россия будет мешать ему избираться на новый срок и экономически будет дестабилизировать ситуацию в стране.





Лукашенко этими кадровыми назначениями продемонстрировал доверие к России и недоверие к Западу.





Кроме того, Медведев назначен заместителем председателя Госсовета, что резко поднимает его значение, превращая в аналог Высшего военного совета Китая. Дэн Сяо Пин ушел со всех постов и возглавлял только Высший военный совет – этого было достаточно, чтобы контролировать ситуацию в Китае.





Назначение Медведева – это его поражение, но с другой стороны, его не выбрасывают из политической жизни. Фактически должности заместителя председателя Госсовета РФ и Госсекретарь Совбеза Беларуси адекватны (не хочу говорить – равнозначны).





Получается, вопросы союзнических отношений будут решаться при участии двух равноценных фигур: Равкова и Медведева. Равков уходит в орган, который будет участвовать в выработке военной политики. Механизм союзнических отношений меняется, а министерство обороны превратится в чисто исполнительный орган, в высший командный, а не высший политический орган.









Постепенно стороны нивелируют экономические конфликты с целью не потерять лояльного союзника в лице Беларуси, и чтобы эти вериги не тяготили новое правительство Мишустина.





И если план «А» снимается с повестки дня (временно или совсем), столь жесткая позиции России по энергоносителям становится неоправданной. Россия выстрелила себе в ногу, при помощи нефтяных и газовых рычагов загоняя Беларусь в интеграцию.





Думаю, реформа Путина позволила Лукашенко сохранить лицо и сделать шаг к замирению, а российское правительство, думаю, больше не связано тезисом Медведева: утром стулья, вечером деньги. Вместо кавалерийской атаки следует ждать медленной осады.





Отношения между странами станут более прозрачными, что, возможно, даже к лучшему. Мне кажется, чисто военные назначения свидетельствуют о более глобальных процессах.









- Что изменится в деятельности министерства обороны во главе с Виктором Хрениным?





- Лукашенко верен принципу – он не берет людей из центрального аппарата Минобороны. Он назначает строевых командиров, которые прошли все ступени службы и ни в коей мере не являются политическими фигурами.





Избранным военно-техническим специалистам предстоит претворять в жизнь приказы вышестоящего командования, Главнокомандующего. А выработка военной политики, как я думаю, полностью перейдет в Совет безопасности.