– Александр Ильич, в свое время вы хотели баллотироваться на пост президента. А что думаете о предстоящих выборах? Вы участвуете в праймеризе?





– Я могу повторить то, что говорил уже не раз: смысл участвовать в президентских выборах может быть только в одном-единственном случае: если будет реальное объединение оппозиции и если будет единый кандидат.





Идти на выборы многочисленными колоннами – это значит, в конечном итоге, повторить старые ошибки и тот сценарий, на который уповает нынешний политический режим: можно выбирать кого угодно в качестве спарринг-партнера, можно писать какие угодно проценты, что неоднократно уже было.





А сценарий единого кандидата от оппозиции ломает все стратегии власти.





Безусловно, и при наличии единого кандидата власть нарисует себе тот процент, который захочет. Но при этом она может не иметь даже электоральной победы! И совершенно реально, что если будет сильный единый кандидат, Лукашенко может даже не набрать голосов, необходимых для победы. И люди это почувствуют.









– Как думаете, много ли зависит от персоны единого кандидата? Или важен просто факт наличия такого человека?





– Безусловно, важнейшее значение имеет факт объединения оппозиции. Но исключительное значение имеет и персона единого. Это должен быть такой человек, который воспринимался бы гражданами страны, которые сегодня во многом отторгают нынешнюю власть, разочаровались в ней и не доверяют ей.





Это должен быть человек, который соответствует ожиданиям людей, а не кто попало. И тогда может быть такая ситуация, что единый кандидат одержит электоральную победу.





– И что тогда? Площадь?





– Возможны любые варианты. И Площадь в том числе.





Единый кандидат – это возможность сыграть в серьезную политическую игру. Но, к сожалению, мы можем только чисто теоретически об этом рассуждать. Потому что сегодня совершенно очевидно, что настоящего объединения белорусской оппозиции не будет.





Возможно, объявятся некие силы, которые будут очень жестко стравливать отдельных персон, претендующих на роль единого, и желающих заработать на президентской кампании или деньги, или имя.





Выход на единого необходим, чтобы попытаться переломить ситуацию. И это может быть судьбоносный момент в новейшей истории страны.





– А кого вы видели бы единым кандидатом от оппозиции?





– Человека, который воспринимался бы белорусским народом. Который, естественно, был бы не дилетантом с точки зрения наличия управленческого опыта. И который, нравится это кому-то или нет, воспринимался бы Россией – она остается серьезным игроком на белорусском поле.





На мой взгляд, это важнейшие факторы, которые должны служить отправной точкой для оппонентов политического режима, готовых объединиться.









– Вопрос в лоб: ваша кандидатура рассматривается в качестве единого? Вы участвуете в праймеризе?





– Я вообще не в курсе дела, как идет процесс с праймеризом. И мало этим интересуюсь, потому что вижу, что на самом деле процесс по объединению оппозиции и выхода на единого кандидата в нынешней ситуации практически невозможен, чему уже сегодня откровенно радуется белорусская власть.



