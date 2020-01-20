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Проект закона о поправках к Конституции РФ внесен Путиным в Госдуму - его рассмотрят уже через 3 дня!

Президент РФ Владимир Путин внес проект закона о поправках к Конституции на рассмотрение Госдумы.


Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Рабочая группа по изменению Конституции предложила внести поправки в 13 ее статей, сообщает РБК со ссылкой на документ. 

Речь идет о статьях 75, 78 (глава «Федеральное устройство); 81, 83 ( «Президент РФ»); 97, 102 и 103 («Федеральное собрание»); 110, 114 («Правительство РФ); 119, 125, 129 («Судебная власть и прокуратура») и 132 («Местное самоуправление»). 

Группа также предложила закрепить приоритет Конституции над международным правом, внеся поправки в статью 79, добавляет Интерфакс. 

По мнению авторов документа, необходимо усилить требования к кандидатам на президентский пост, определить роль и статус Госсовета, наделив его «самостоятельным значением», а также расширить полномочия Конституционного суда, пишет novayagazeta.ru

В то же время, телеграм-канал Незыгарь сообщает о правках, внесеных в 22 статьи российской конституции.


Текст законопроекта опубликован на сайте Госдумы РФ. Именно его и вынесут на общероссийское голосование.

В частности, в нем идет речь, что президентом России может быть гражданин, достигший 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, без иностранного гражданства. 

Также предлагается убрать оговорку о двух сроках подряд для президента. ️

В целом законопроект полностью повторяет то, что Путин озвучил во время  послания Федеральному собранию. Его рассмотрят уже через три дня
cообщают «Открытые медиа» 
"Белорусский партизан"
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