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МВД: разрисовавший руки Пушкину минчанин пришел в милицию сам

МВД сообщает, что разрисовавший красной краской руки памятнику Александра Пушкина минчанин сам пришел в милицию и сознался в этом.

"В пятницу, 17 января, в милицию Минска обратились граждане и сообщили, что неизвестный разрисовал памятник Пушкину, который расположен в сквере возле гостиницы «Беларусь».

В воскресенье, 19 января, в Центральное РУВД столицы пришел 25-летний работающий минчанин и признался в том, что это именно он разрисовал памятник.

Мотив своего поступка парень не пояснил, но рассказал о том, что спланировал свои действия заранее: продумал маршрут, купил три баллона с краской, а после ее нанесения на памятник закопал баллоны возле Цнянского водохранилища", - гооврится в сообщении в телеграм-канале МВД. 



При этом в МВД не говорят, о ком именно идет речь
"Белорусский партизан"
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