МВД: разрисовавший руки Пушкину минчанин пришел в милицию сам

"В пятницу, 17 января, в милицию Минска обратились граждане и сообщили, что неизвестный разрисовал памятник Пушкину, который расположен в сквере возле гостиницы «Беларусь».





В воскресенье, 19 января, в Центральное РУВД столицы пришел 25-летний работающий минчанин и признался в том, что это именно он разрисовал памятник.





Мотив своего поступка парень не пояснил, но рассказал о том, что спланировал свои действия заранее: продумал маршрут, купил три баллона с краской, а после ее нанесения на памятник закопал баллоны возле Цнянского водохранилища", - гооврится в сообщении в телеграм-канале МВД.













При этом в МВД не говорят, о ком именно идет речь



