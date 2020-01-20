МВД: разрисовавший руки Пушкину минчанин пришел в милицию сам
МВД сообщает, что разрисовавший красной краской руки памятнику Александра Пушкина минчанин сам пришел в милицию и сознался в этом.
"В пятницу, 17 января, в милицию Минска обратились граждане и сообщили, что неизвестный разрисовал памятник Пушкину, который расположен в сквере возле гостиницы «Беларусь».
В воскресенье, 19 января, в Центральное РУВД столицы пришел 25-летний работающий минчанин и признался в том, что это именно он разрисовал памятник.
Мотив своего поступка парень не пояснил, но рассказал о том, что спланировал свои действия заранее: продумал маршрут, купил три баллона с краской, а после ее нанесения на памятник закопал баллоны возле Цнянского водохранилища", - гооврится в сообщении в телеграм-канале МВД.
При этом в МВД не говорят, о ком именно идет речь
Однако, как стало известно ранее, за перформанс с памятником Пушкину в воскресенье был задержан молодофронтовец Филипп Шавров
"Белорусский партизан"
14:28 20/01/2020
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