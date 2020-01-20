Всебеларусское народное собрание пройдет в 2020 году

«Тем более такой политически важный год: президентские выборы, съезд народа Беларуси — Всебеларусское народное собрание, которое выработает стратегию на перспективу. Профсоюзы здесь должны сыграть свою роль», — заявил он, подчеркивая важность и масштабность съезда ФПБ, о подготовке которого шла речь во время встречи, сообщает пресс-служба президента.





Всебеларусское народное собрание будет уже шестым по счету. Впервые оно прошло в октябре 1996 года. Тогда Александр Лукашенко вынес на него конституционные изменения незадолго до проведения референдума, расширившего полномочия президента. Второе, третье и четвертое Всебеларусские народные собрания проводились перед президентскими выборами. Пятое состоялось в июне 2016 года перед выборами в Палату представителей.