Александр Лукашенко принял решение о назначении Андрея Равкова на должность государственного секретаря Совета безопасности, Виктора Хренина на должность министра обороны и Александра Вольфовича на должность начальника Генерального штаба Вооруженных Сил.





"Я вчера принял решение о назначении вас в секретариат Совета безопасности государственным секретарем. Естественно, освободились должности, и я не счел нужным с этим тянуть. Мы люди военные, время непростое. Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать - ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности", - подчеркнул Александр Лукашенко.





Президент отметил, что госсекретариат Совета безопасности - это орган, который помогает ему работать с силовым блоком. А поскольку армия - ключевой элемент силового блока и ее руководителем всегда назначается очень опытный человек, было принято решение перевести Андрея Равкова в Совбез.





"Хорошо, что у нас еще и глава Администрации (Игорь Сергеенко. - Прим. ред.) - человек очень близкий к этим вопросам, понимает и разбирается. Думаю, что мне немножко полегче будет в этом плане. Тем не менее госсекретарь в силу сложившейся практики обладает очень большими полномочиями, у него большой диапазон самостоятельности", - отметил глава государства.





Лукашенко сегодня также назначил нового министра обороны и начальника Генерального штаба Вооруженных Сил.





Пост руководителя военного ведомства займет генерал-майор Виктор Хренин, который являлся командующим войсками Западного оперативного командования.





Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил назначен генерал-майор Александр Вольфович, ранее работавший первым заместителем начальника Генштаба.





По словам Президента, кандидатуры на все эти должности рассматривались несколько месяцев. Изучались и отрицательные заключения.





"Но вижу, что все люди подготовленные, преданные Беларуси, любящие Беларусь. Люди, которые не мыслят своей жизни без этого куска земли. Думаю, у нас общие цели. Перед нами стоят общие задачи, и мы должны будем их решать", - резюмировал глава государства.