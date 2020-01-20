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"Преданные Беларуси люди" Министр обороны назначен госсекретарем Совбеза

Министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков назначен на должность государственного секретаря Совета безопасности. Сменились руководители и у Минобороны и Геннштаба.

"Преданные Беларуси люди" Министр обороны назначен госсекретарем Совбеза
Александр Лукашенко принял решение о назначении Андрея Равкова на должность государственного секретаря Совета безопасности, Виктора Хренина на должность министра обороны и Александра Вольфовича на должность начальника Генерального штаба Вооруженных Сил.

"Я вчера принял решение о назначении вас в секретариат Совета безопасности государственным секретарем. Естественно, освободились должности, и я не счел нужным с этим тянуть. Мы люди военные, время непростое. Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать - ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, что госсекретариат Совета безопасности - это орган, который помогает ему работать с силовым блоком. А поскольку армия - ключевой элемент силового блока и ее руководителем всегда назначается очень опытный человек, было принято решение перевести Андрея Равкова в Совбез.

"Хорошо, что у нас еще и глава Администрации (Игорь Сергеенко. - Прим. ред.) - человек очень близкий к этим вопросам, понимает и разбирается. Думаю, что мне немножко полегче будет в этом плане. Тем не менее госсекретарь в силу сложившейся практики обладает очень большими полномочиями, у него большой диапазон самостоятельности", - отметил глава государства.

Лукашенко сегодня также назначил нового министра обороны и начальника Генерального штаба Вооруженных Сил. 

Пост руководителя военного ведомства займет генерал-майор Виктор Хренин, который являлся командующим войсками Западного оперативного командования. 

Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил назначен генерал-майор Александр Вольфович, ранее работавший первым заместителем начальника Генштаба.

По словам Президента, кандидатуры на все эти должности рассматривались несколько месяцев. Изучались и отрицательные заключения. 

"Но вижу, что все люди подготовленные, преданные Беларуси, любящие Беларусь. Люди, которые не мыслят своей жизни без этого куска земли. Думаю, у нас общие цели. Перед нами стоят общие задачи, и мы должны будем их решать", - резюмировал глава государства.


Справка. Генерал-лейтенант Андрей Равков родился в 1967 году в деревне Ревяки Бешенковичского района Витебской области. 

В 1984 году окончил Минское суворовское военное училище, в 1988 году с отличием и золотой медалью - Московское высшее общевойсковое командное училище, в 1999 году с отличием и золотой медалью - командно-штабной факультет Военной академии Республики Беларусь, в 2005 году с отличием - Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.


С 1988 по 1997 год прошел все должностные ступени от командира взвода до командира батальона. С 1999 по 2003 год военную службу проходил в должностях начальника штаба и командира базы хранения вооружения и техники.

С 2005 по 2012 год занимал должности командира отдельной мобильной бригады, начальника оперативного отдела - заместителя начальника штаба Западного оперативного командования, начальника штаба - первого заместителя командующего войсками Северо-Западного оперативного командования.

Являлся командующим войсками Северо-Западного оперативного командования с 2012 по 2014 год.

В ноябре 2014 года был назначен министром обороны.
Источник: belta.by
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