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Главу партии БНФ будут судить в Шклове за нежелание интегрироваться с Россией

Суд Шкловского района определит, сколько стоит свобода выражения мнения в Беларуси.


Председателя партии «Белорусский народный фронт» Григория Костусева ждет суд 28 января в 10 часов утра за то, что он протестовал против интеграции Беларуси и России.

Как сообщил сам политик, ему прислали СМС и позвонили из суда Шкловского района и сообщили, что его ждёт судебный процесс за участие в «несанкционированном массовом мероприятии в Минске 20 декабря 2019 года».

Сотрудники Шкловского РОВД посчитали, что Григорий Костусёв нарушил закон о массовых мероприятиях, когда принял участие в несогласованной акции протеста против интеграции Республики Беларусь и Российской Федерации. Несмотря на то, что акция проходила в Минске, судить Костусёва решили в Шклове. Ему грозит штраф до 30 базовых величин.

В Беларуси продолжаются репрессии в отношении людей, которые вышли в конце декабря выразить свое мнение против интеграции с Российской Федерацией. Более десятка человек получили административные аресты 5-15 суток, ещё несколько десятков – большие штрафы.

Оршанский блогер Дмитрий «Серый кот» Козлов, пожалуй, больше всех пострадал от преследования властей. В совокупности на него составили три протокола, по которым присудили 45 суток ареста.

Всего за мирные протесты против интеграции с Россией власти оштрафовали белорусов на более, чем 100 тысяч рублей (ок. 50 тыс USD).

Гражданское общество организовало сбор средств для пострадавших от репрессий — BY_help. 
Могилевская весна 
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