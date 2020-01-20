



Председателя партии «Белорусский народный фронт» Григория Костусева ждет суд 28 января в 10 часов утра за то, что он протестовал против интеграции Беларуси и России.





Как сообщил сам политик, ему прислали СМС и позвонили из суда Шкловского района и сообщили, что его ждёт судебный процесс за участие в «несанкционированном массовом мероприятии в Минске 20 декабря 2019 года».





Сотрудники Шкловского РОВД посчитали, что Григорий Костусёв нарушил закон о массовых мероприятиях, когда принял участие в несогласованной акции протеста против интеграции Республики Беларусь и Российской Федерации. Несмотря на то, что акция проходила в Минске, судить Костусёва решили в Шклове. Ему грозит штраф до 30 базовых величин.





В Беларуси продолжаются репрессии в отношении людей, которые вышли в конце декабря выразить свое мнение против интеграции с Российской Федерацией. Более десятка человек получили административные аресты 5-15 суток, ещё несколько десятков – большие штрафы.





Оршанский блогер Дмитрий «Серый кот» Козлов, пожалуй, больше всех пострадал от преследования властей. В совокупности на него составили три протокола, по которым присудили 45 суток ареста.





Всего за мирные протесты против интеграции с Россией власти оштрафовали белорусов на более, чем 100 тысяч рублей (ок. 50 тыс USD).





Гражданское общество организовало сбор средств для пострадавших от репрессий — BY_help.