Как сообщил у себя в Facebook политик Павел Северинец, Шавров задержан по уголовному делу. Об этом активист успел сообщить по телефону своим друзьям. Задержание связано с инцидентом с памятником Александру Пушкину: три дня назад кто-то разрисовал красной краской руки памятника. В скором времени на это отреагировало Посольство России. Дипломаты выразили возмущение и сообщили, что будут следить за ситуацией вокруг этого "акта вандализма".





Правозащитникам "Весны" известно, что в доме у Филиппа был обыск, в ходе которого была изъята одежда. Сегодня жену Филиппа вызвали в Следственный комитет на допрос.









Позже пресс-служба "Молодого фронта" уточнила, что их активиста задержали за недавний перформанс с окровавленными руками Пушкина, граффити «Свободу Северинцу» и еще ряд других политических граффити.





Предъявлены ли Шаврову обвинения, пока неизвестно.