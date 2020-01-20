+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

На Кубе впервые за 61 год выбирали губернаторов

В субботу в 15 провинциях Кубы прошли первые после победы Кубинской революции в 1959 году выборы губернаторов и вице-губернаторов провинций.

Представители муниципальных ассамблей народной власти в субботу в 09:00 по местному времени провели заседание и проголосовали за выдвинутых президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем кандидатов в губернаторы и вице-губернаторы провинций.

Во второй половине дня Избирательная комиссия Кубы на официальном сайте Национальной ассамблеи народной власти Кубы сообщила, что в общей сложности 12244 представителя муниципальных ассамблей народной власти приняли участие в голосовании, 12203 бюллетеня были признаны действительными.


Напомним, что пост губернаторов провинций был отменен лидером кубинской революции Фиделем Кастро в 1959 году после победы Кубинской революции. 

Новая конституция страны, вступившая в силу в апреле 2019 года, восстановила должности губернаторов и вице-губернаторов. 
Источник: people.com.cn
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Участковая комиссия требует сатисфакции
Павел Знавец
"Слуга Коломойского". О событиях в Украине.
Анатолий Шумченко
Россия не изменит курса
Петр Рудковский
Адмова ад талерантнасці ў адносінах да...
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru