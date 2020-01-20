



12 апреля. Это наиболее вероятная дата, которая обсуждается в Кремле, рассказали три близких к администрации президента источника Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в воскресенье,Это наиболее вероятная дата, которая обсуждается в Кремле, рассказали три близких к администрации президента источника РБК





Есть также второй вариант — 26 апреля, говорят два собеседника. Но эта дата менее вероятна, добавляет один из них. Воскресенье, 19 апреля, неудобно для голосования, поскольку на этот день выпадает православная Пасха, говорит еще один близкий к Кремлю источник.





Всероссийское голосование состоится после того, как поправки в Основной закон примут Госдума и Совет Федерации, но до вступления принятого ими федерального конституционного закона в силу, сообщили два собеседника, близких к администрации президента.





Высказаться в поддержку принятия поправок в Конституцию должны также не менее двух третей заксобраний регионов, в Кремле рассчитывают, что это пройдет максимально быстро. Более подробно рассказывать о процедуре источники отказались.









В указе Бориса Ельцина (первого президента РФ - прим. БП) о проведении 12 декабря 1993 года всенародного голосования по проекту Конституции говорилось, что она вступает в силу с момента опубликования результатов волеизъявления граждан в случае принятия ее всенародным голосованием.





Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию говорил, что окончательное решение о внесении поправок в Конституцию будет приниматься по результатам голосования граждан.





В настоящий момент пока не определены процедурные сроки принятия решений, от которых и будет зависеть дата всероссийского голосования, пояснил один из собеседников.