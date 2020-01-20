Российская оппозиция готовит акции против конституционной реформы

Об этом сообщил политик Илья Яшин в своем фейсбуке. Акцию планируют провести 29 февраля.





По его словам, такое решение принял оргкомитет марша памяти Бориса Немцова, в который входят представители «Солидарности», ФБК, «Яблока», Парнаса, Либертарианской партии, Партии Перемен и «Мемориала».





«Это будет политический марш, основная цель которого — сменяемость власти в России и выступление против узурпации. В конце концов, именно этого и добивался Борис Немцов и за это он отдал свою жизнь», — написал Яшин.





17 января мэрия Москвы согласовала митинг против изменения Конституции 1 февраля на проспекте Сахарова. Кто организовывает акцию, столичные власти не сообщили.







