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Российская оппозиция готовит акции против конституционной реформы

Оппозиция подаст в мэрию Москвы (столица Рссии) заявку на проведение шествия против конституционной реформы, предложенной на минувшей неделе президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщил политик Илья Яшин в своем фейсбуке. Акцию планируют провести 29 февраля. 

По его словам, такое решение принял оргкомитет марша памяти Бориса Немцова, в который входят представители «Солидарности», ФБК, «Яблока», Парнаса, Либертарианской партии, Партии Перемен и «Мемориала».

«Это будет политический марш, основная цель которого — сменяемость власти в России и выступление против узурпации. В конце концов, именно этого и добивался Борис Немцов и за это он отдал свою жизнь», — написал Яшин.

17 января мэрия Москвы согласовала митинг против изменения Конституции 1 февраля на проспекте Сахарова. Кто организовывает акцию, столичные власти не сообщили.
Источник: tvrain.ru
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