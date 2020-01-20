Сценариев транзита власти в соседней стране несколько, но нет такого, который бы оставил бы интеграцию двух стран вне повестки дня или вторичной задачей, отметил эксперт в интервью Thinktanks.by





— Технические изменения конституции, новые должности, усиление парламента не решают главный вопрос — вопрос легитимности российской власти. Тем более, транзит власти будет проходить на фоне экономического кризиса, решить который ни прошлое, ни нынешнее российского правительства, похоже, не может. Поэтому единственным источником подтверждения легитимности этой власти остается геополитика, — пояснил Арсений Сивицкий.





По его мнению, Кремль не откажется от интеграционного ультиматума, а это означает, что противоречия между Минском и Москвой будут только усиливаться и рано или поздно «Москва будет вынуждена эти противоречия решать, возможно, более серьезным вмешательством во внутренние дела Беларуси».





Как отмечает эксперт, Беларусь является важной территорией с военно-стратегической точки зрения: это и буфер, который Россия стремится контролировать, и кратчайший путь на Калининград в случае кризисной, конфликтной ситуации между Россией и НАТО, и пространство, где будут разворачиваться российские войска в случае кризиса, и транзитная территория.





— Для России также выгодно установление контроля над рядом экономических активов: например, калий, телекоммуникация, логистика, нефтепереработка. Но важен и символический момент, — считает Арсений Сивицкий. — Крымский и сирийский успехи уже не работают. Демонстрация нового геополитического успеха, безусловно, позволит поднять рейтинг хозяина Кремля. Тем более, такой успех легко вписывается в те идеологические конструкты, которые закреплены в российском сознании уже несколько лет — с 2014 года.