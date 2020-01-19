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Представитель комиссии по изменению Конституции РФ предлагает положения о присоединении Беларуси и Украины к России

Богдан Безпалько, представитель украинцев России, вошел в комиссию по изменению Конституции РФ. Политик рассказал о некоторых изменениях, которые, по его мнению, должны быть в основном законе России, пишет издание «Украина.ру».

Богдан Безпалько рассказал, что в новой Конституции России будут существенные льготы для граждан Украины, желающих получить российское гражданство. При этом Безпалько отметил, что такие льготы должны быть не только для украинцев, но и для белорусов, сообщает "Белсат".

«Мне бы очень хотелось, чтобы право на ирраденту (националистическое движение, ставящее целью присоединить к своему государству земли других стран) – воссоединение всего русского мира – было закреплено не просто в законодательстве, но и в Конституции России. Тогда бы любой регион не только Украины, но и Беларуси имел бы возможность присоединения к России на основании этого положения Конституции, а не только положения о праве наций на самоопределение», – сказал Богдан Безпалько.
СК/ИР belsat.eu
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