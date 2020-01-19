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Мадуро рассказал, что готов к диалогу с США

Николас Мадуро анонсировал существенные изменения, которые могут произойти в стране, если Вашингтон проведет с ним переговоры. Об этом глава государства заявил в интервью изданию The Washington Post.

«Если будет уважение между правительствами, независимо от того, насколько велики Соединенные Штаты, и если будет диалог, обмен правдивой информацией, то будьте уверены, мы сможем создать новый тип взаимоотношений», – подчеркнул глава Венесуэлы Николас Мадуро, передает "Белсат".

При этом Николас Мадуро отметил, что проблемы во время переговоров могут возникнуть в деле взглядов на выборы.

«Мне кажется, нам следует больше думать об общей картине. Отношения через 5-10 лет. Отношения до конца 21 века», – отметил политик.

Уже год в Венесуэле политический кризис. В январе 2019 года Хуан Гуайдо объявил президента Николаса Мадуро узурпатором и назвал себя исполняющим обязанности главы государства. По мнению парламента, такую возможность предусматривает Конституция страны. Гуайдо признали исполняющим обязанности президента ряд стран Запада и США.
СК/ИР belsat.eu
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