Что Путин хочет поменять в конституции РФ. 15 главных пунктов

Президент России Владимир Путин 15 января огласил ежегодное послание Федеральному собранию, в котором рассказал о возможных изменениях в конституции страны. По его словам, потенциал документа, принятого в 1993 году, не исчерпан, и принимать новый основной закон не требуется. Вместе с тем Путин рассказал о том, какие пункты нынешней конституции РФ нуждаются в изменении, и анонсировал всероссийское голосование.





Путин считает, что пришло время внести в основной закон России изменения, которые гарантируют его приоритет над международными законами и соглашениями.





Как пояснил Путин, «требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции».





Сейчас эта часть звучит так: «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора».





Требования к кандидатам в президенты ужесточат

По словам Путина, кандидаты на пост президента РФ должны проживать в России не менее 25 лет и не иметь в прошлом гражданства другой страны.





В настоящее время кандидатом на должность президента может быть гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий на территории страны не менее десяти лет.





Изменится строчка про число президентских сроков

Путин подтвердил, что согласен убрать из Конституции слово «подряд» из строчки об ограничении президентства двумя сроками, несмотря на то, что не считает этот вопрос принципиальным.





Сейчас одно и то же лицо не может занимать должность президента более чем два срока подряд, что позволило самому Путину избраться президентом в третий (2012) и четвертый раз (2018).





Часть президентских полномочий передадут парламенту

В частности, Путин предложил передать Государственной Думе право утверждать кандидатуру председателя правительства России. Кроме того, парламент должен будет утверждать всех вице-премьеров и федеральных министров по представлению главы правительства.





При этом президент, по словам Путина, не сможет отклонить кандидатуры, согласованные парламентом. Однако за главой государства должно остаться право отстранить главу правительства, вице-премьеров и других министров, если они утратили доверие или ненадлежащим образом исполняют свои обязанности.









Путин добавил, что за президентом следует сохранить право руководства вооруженными силами и силовыми ведомствами.





Требования к высшим чиновникам закрепят законодательно

Это должно касаться тех из них, кто занимает критически важные должности, заявил Путин.





«Председатель правительства, министры, главы субъектов, судьи не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство или иной документ, позволяющий проживать на территории иностранного государства», — объяснил он.





Губернаторам прибавят веса

«Считаю необходимым кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне», — сказал Путин.





С 2000 года в России действует Госсовет, который, по его мнению, показал свою эффективность. Поэтому, отметил президент, необходимо «закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного совета».





Роль парламента в назначении судей и прокуроров возрастет

Путин предложил назначать руководителей всех силовых ведомств по итогам консультаций президента с Советом Федерации. Такой же порядок будет действовать в отношении прокуроров регионов.





«Что касается позиций территорий по кандидатуре прокурора, она может быть высказана в процессе консультаций в Совете Федерации», — сказал Путин.





Также президент предложил наделить Совет Федерации полномочиями в отдельных случаях, по представлению президента, отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов. «Усилить роль Конституционного суда, наделить его возможностью по запросу президента проверять конституционность принятых законопроектов до подписания главой государства», — добавил Путин.





В основном законе закрепят минимальные зарплаты россиян

МРОТ в России не может быть ниже прожиточного минимума, однако это отражено только в законодательстве. Теперь такое правило необходимо внести и в Конституцию, считает президент.





Среди принципов пенсионного обеспечения предлагается закрепить, в частности, регулярную индексацию пенсий.





Перед принятием поправок в Конституцию проведут общее голосование

По словам главы страны-агрессора, поправки, предложенные в основной закон, не затрагивают его фундаментальных основ, поэтому могут быть утверждены парламентом в рамках действующей процедуры — через принятие конституционных законов.





«Учитывая, что предложенные инновации касаются существенных изменений политической системы, деятельности исполнительной, законодательной, судебной власти, считаю необходимым провести голосование граждан по всем изменениям в Конституцию», — сказал Путин, добавив, что результаты будут приняты в соответствии с итогами референдума.





Путин поставил задачи законодательной и исполнительной власти

Президент России рассказал о помощи многодетным и малообеспеченным семьям, развитии первичного звена здравоохранения и образования.





В обществе четко сформировался запрос на перемены, считает Путин. Люди, по его словам, «стремятся двигаться вперед в профессии, знаниях, в достижении благополучия, готовы брать на себя ответственность за конкретные дела. Зачастую они лучше знают, что, почему и как надо менять там, где они живут и работают. В городах, районах, селах — по всей стране».





Анонсированы новые выплаты малоимущим

По словам президента страны-агрессора, острейшая проблема и прямая угроза будущему страны — низкие семейные доходы. «Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет включительно с 1 января 2020 года», — сказал Путин. Он уточнил, что на первом этапе выплаты нуждающимся семьям будут составлять 5,5 тысячи рублей. Если доходы каких-то семей с учетом этих выплат не достигают МРОТ, они будут получать в среднем 11 тысяч рублей.





Семьи, чьи доходы не превышают одного минимального размера оплаты труда (МРОТ), на первом этапе будут получать 5,5 тысячи рублей. Со следующего года выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно вырастут уже до 11 тысяч.





Поставлена цель в демографии

«Судьба России и ее историческая перспектива зависят от того, сколько нас будет», — сказал глава страны-агрессора. Так, к 2024 году коэффициент рождаемости должен достичь 1,7, заявил президент. Сейчас эта цифра — 1,5, что неплохо, но Россия снова входит в сложный демографический период. «Семьи сейчас создают малочисленные поколения 90-х годов, вот в чем напряженность этого периода», — отметил Путин.





В ближайшие два года планируется создать 255 тысяч новых мест в яслях. По словам президента, за 2018-2019 годы вместо 90 тысяч таких мест создано лишь 78 тысяч. Из них реально могут быть предоставлены 37,5 тысячи, поскольку на остальные не получена образовательная лицензия. «Значит, такие ясли не готовы принять детей», — подчеркнул Путин. Обращаясь к местным властям, он заявил, что «нельзя так работать», и попросил сделать все, чтобы «наверстать этот пробел».





Материнский капитал увеличат

Путин пообещал, что выплаты будут положены уже при рождении первого ребенка. Родителям первенца с 1 января 2020 года положена выплата в размере 466 616 рублей. При рождении второго ребенка семья получит дополнительно 150 тысяч, после третьего государство обязуется погасить 450 тысяч рублей ипотеки. Таким образом, подчеркнул он, семья с тремя детьми сможет вложить в жилье более миллиона рублей. Также президент объявил о продлении программы маткапитала до 31 декабря 2026 года.





Изменения произойдут в сфере образования

Путин предложил ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах и «в приоритетном порядке отдавать эти места именно в региональные вузы». Глава государства также пояснил, что прежде всего это затронет «те территории, где не хватает врачей, педагогов, инженеров». Согласно материалам, которые транслировались на экране во время выступления, прогноз потребности дополнительных мест в вузах — 24,4 тысячи в 2021 году и уже 99 тысяч в 2024 году.





Глава государства предложил с 1 сентября 2020 года ввести специальную доплату классным руководителям в школах в размере не менее 5 тысяч рублей из федерального бюджета, все действующие выплаты при этом необходимо сохранить.









Горячее питание ученикам с первого по четвертый класс в технически готовых школах должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года. Крайний срок для регионов — 2023 год.





На первичное звено здравоохранения направят еще 550 миллиардов

Они пойдут на строительство и оснащение фельдшерско-акушерских пунктов и станций скорой помощи. «В свою очередь субъекты прошу заняться обеспечением специалистов жильем», — сказал Путин. Кроме того, надо существенно изменить правила приема в вузы на медицинские специальности, чтобы обеспечить здравоохранение кадрами.





Путин еще раз напомнил, что первичное звено — это то, с чем соприкасается каждый человек, в то время как цифры о средней продолжительности жизни обывателю не интересны. Однако именно в первичном звене здравоохранения сосредоточено больше всего проблем.