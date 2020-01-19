«В среднем приходит 4-5 человек», – сказала помощница депутата Марта Ганцовская. Сама депутат опоздала на прием на семь минут.





Жительница Минска Мария говорит, что с 2009 года борется с соседом. Она живет в многоэтажке на девятом этаже, а сосед в частном доме с собакой, которая ей мешает. «Якобы он бывший райисполкомовский работник или военный. Его дом от нашего в 24 шагах. И он еще залез на территорию нашего двора, поставил ограду, и за ней носится овчарка, которая гавкает ночью. На все заявления получила отписки. Пусть уберет собаку. И если Мария Василевич на него не подействует, я пойду в партизаны».





На приеме у депутата женщине понравилось. Она говорит, что защищает Марию Василевич в соцсетях. «Там же пишут, что она с Лукашенко танцует. Я говорю: а какое ваше дело до этого Лукашенко? Она «Мисс Беларусь», а вам до этого далеко. Он там ее подучит, так она еще станет президентом, его преемницей».









Еще один посетитель отказался говорить, о чем он будет просить депутата, и, ожидая в очереди, листал брошюрку «Конституция РБ». Но сообщил, что, наоборот, сам предложил депутату Василевич помощь. «Я рассказал, как можно помогать людям. Сказал, чтобы она помогала избирателям и налаживала контакт с общественными организациями в ее округе. Она нормально отнеслась к этому, а что будет, я же не знаю».





На вопросы журналиста «Свободы» Мария Василевич пообещала ответить на следующий день после приема и дала номер телефона, но трубку так и не подняла. Напомним, что 22-летнюю депутата Палаты представителей Марию Василевич включили в депутатскую комиссию по правам человека, национальным отношениям и СМИ, которой руководит Геннадий Давыдько.