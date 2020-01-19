В Йемене атакован тренировочный лагерь: погибли 60 военных

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Атака была осуществлена с помощью ракет и дронов. Повстанцы пока не взяли на себя ответственность за удар.





В 2015 году коалиция под предводительством Саудовской Аравии вторглась в Йемен, чтобы восстановить свергнутого хуситами президента Абд-Раббу Мансура Хади. Хуситы удерживают столицу Йемена, Сану, и большинство городов, отрицая, что являются прокси-силой Ирана.





В сентябре 2019 года 10 дронов атаковали крупнейший в мире завод по переработке нефти в Абкаике и второе по величине нефтяное месторождение Саудовской Аравии. Ответственность взяли на себя повстанцы-хуситы.

Вскоре США обвинили Иран в атаке на саудовский НПЗ. А Саудовская Аравия заявила о начале военной операции на севере Йемена.