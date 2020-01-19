«Мне бы очень хотелось, чтобы право на ирреденту — воссоединение всего Русского мира — было закреплено не просто в законодательстве, но и в Конституции России», — поделился своим видением изменений Конституции РФ Богдан Безпалько.





Он считает, что это дало бы право России включать в свой состав украинские и беларусские регионы.





«Тогда бы любой регион не только Украины, но и Беларуси имел бы возможность присоединения к России на основании этого положения Конституции, а не только положения о праве наций на самоопределение», — заявил член конституционной комиссии.





Он также одобряет идею включить в обновленную Конституцию положение о том, что беларусы и украинцы не являются отдельными народами, а есть часть русской нации.





Безпалько является председателем правления Общероссийской общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия «Украинцы России» и включен в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию указом президента России.





В группу также включен председатель общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия белорусов России» Сергей Кандыбович.