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В РФ озвучено предложение включать регионы Беларуси в состав России на основании Конституции

Один из членов комиссии по изменению конституции России Богдан Безпалько предлагает включить в Основной закон право на ирреденту. Об этом он рассказал изданию Украина.ру.

«Мне бы очень хотелось, чтобы право на ирреденту — воссоединение всего Русского мира — было закреплено не просто в законодательстве, но и в Конституции России», — поделился своим видением изменений Конституции РФ Богдан Безпалько.

Он считает, что это дало бы право России включать в свой состав украинские и беларусские регионы.

«Тогда бы любой регион не только Украины, но и Беларуси имел бы возможность присоединения к России на основании этого положения Конституции, а не только положения о праве наций на самоопределение», — заявил член конституционной комиссии.

Он также одобряет идею включить в обновленную Конституцию положение о том, что беларусы и украинцы не являются отдельными народами, а есть часть русской нации.

Безпалько является председателем правления Общероссийской общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия «Украинцы России» и включен в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию указом президента России.

В группу также включен председатель общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия белорусов России» Сергей Кандыбович.
Reform.by
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