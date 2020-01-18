Список возглавила Северная Корея, которая набрала 10 из 10 возможных баллов. Чем выше балл, тем хуже, по мнению аналитиков, обстоит ситуация с цензурой. Всего впереди Беларуси оказалось только 5 стран: 9 очков у Китая, по 8 — у России, Ирана и Туркменистана.





Рейтинг составлялся по 5 критериям, таким как ограничение или блокировка торрентов, порнографии, политических СМИ, соцсетей и VPN-сервисов. Авторы составили карты по каждому из них.





Беларусь получила 7 баллов — столько же, сколько Турция, Пакистан, Оман, ОАЭ и Эритрея. В этой группе стран исследователи отметили схожие подходы к интернет-цензуре: здесь блокируется или запрещена порнография, сильной цензуре подвергаются политические СМИ и ограничиваются VPN-ы (кроме Пакистана и Эритреи).



