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Эво Моралес назвал свою главную политическую ошибку

Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что его главной политической ошибкой было выдвижение на четвертый срок. Об этом сообщает газета Die Zeit.

"Моей ошибкой было снова выдвигаться. Но это было решение народа, и я принял предложение выдвинуть свою кандидатуру на четвертый срок в соответствии с конституцией", - сказал он, отвечая на вопрос, что он считает "своей самой большой политической ошибкой за 14 лет президентства".

"Мне следовало отказаться от предложения. Но мы победили в первом туре выборов", - добавил Моралес, который занимал высший государственный пост с января 2006 года по ноябрь 2019 года.

Напомним, в ноябре прошлого года на фоне многочисленных беспорядков Моралес объявил о своей отставке после 13 лет пребывания у власти, пишет ru.oxu.az
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