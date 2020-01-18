+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Рекорд? Блогера наказали 60 сутками ареста, еще три суда на очереди

Видеоблогера из Орши Дмитрия Козлова приговорили к административному аресту по четырем протоколам.

Каждый раз суд назначал ему наказание в виде ареста на 15 дней. Таким образом блогер за решеткой проведет 60 дней, рассказал «Белсату» правозащитник Игорь Казмерчак.

Дмитрий Козлов, известный как блогер Сергей Кот, отбывает наказание с 25 декабря.

«Его посадили по решению Ленинского суда города Минска за участие в акции 9 декабря. С того момента у него было еще три суда. 9 января его осудили за участие в акции 21 декабря. 10 января был суд за акцию 20-го и 13 января очередной суд за призыв к участию в несанкционированных акциях. Всего над ним было четыре суда, которые назначили ему по 15 суток ареста», – рассказал «Белсату» правозащитник Игорь Казмерчак.

Это абсолютный рекорд в административной практике, отмечает правозащитник. При этом преследование блогера не прекращено. Его ждет еще ряд судов.

«На 27 января у него намечен очередной суд, который переносился два раза. Это за участие в акции 8 декабря. И еще у него два протокола за призывы к участию в акциях. За каждую акцию отдельный протокол, соответственно, еще три суда однозначно ждут. А какие результаты судов – или штраф, или арест – неизвестно. Сам Дмитрий во время встречи с адвокатом сказал, что ждать его стоит только на праздники в мае», – говорит правозащитник Игорь Казмерчак.
СК/АА belsat.eu
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
"Слуга Коломойского". О событиях в Украине.
Анатолий Шумченко
Россия не изменит курса
Петр Рудковский
Адмова ад талерантнасці ў адносінах да...
Валерий Щукин
милицейский дальтонизм
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru