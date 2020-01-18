Белорусские военные пройдут маршем по Красной площади





«Всех лидеров стран ОДКБ президент Владимир Путин пригласил участвовать в торжествах в Москве 9 мая 2020 года», — говорится в размещенных на сайте МИД РФ ответах на вопросы СМИ, не прозвучавших не пресс-конференции Сергея Лаврова.





Отмечается, что по решению глав оборонных ведомств военные контингенты стран ОДКБ примут участие в параде Победы на Красной Площади.





Напомним, что российские военные на белорусские парады уже не раз приезжали. Белорусы в Москву на такое мероприятие поедут впервые.





Для справки: в Организацию Договора о коллективной безопасности входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.



