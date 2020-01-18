+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Белорусские военные пройдут маршем по Красной площади

Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ.


«Всех лидеров стран ОДКБ президент Владимир Путин пригласил участвовать в торжествах в Москве 9 мая 2020 года», — говорится в размещенных на сайте МИД РФ ответах на вопросы СМИ, не прозвучавших не пресс-конференции Сергея Лаврова.

Отмечается, что по решению глав оборонных ведомств военные контингенты стран ОДКБ примут участие в параде Победы на Красной Площади.

Напомним, что российские военные на белорусские парады уже не раз приезжали. Белорусы в Москву на такое мероприятие поедут впервые.

Для справки: в Организацию Договора о коллективной безопасности входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
"Слуга Коломойского". О событиях в Украине.
Анатолий Шумченко
Россия не изменит курса
Петр Рудковский
Адмова ад талерантнасці ў адносінах да...
Валерий Щукин
милицейский дальтонизм
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru